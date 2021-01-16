طلب عاجل من منظمة الصحة العالمية إلى دول العالم

طالب رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، من جميع دول العالم الحفاظ على التوزيع العادل للقاحات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وقال تيدروس: "أريد أن أردى التطعيم جاريًا في كل بلد في الأيام المائة القادمة".
زف الدكتور أمجد الخولى، استشاري الوبائيات بمنطمة الصحة العالمية، بشرى سارة بشأن التوصل لعلاج قادر على التصدي لـ فيروس كورونا المستجد.
وقال الخولى، في مداخلة هاتفية مع برنامج الجمعة في مصر، المذاع عبر شاشة ام بي سي مصر، مساء أمس الجمعة، إن هناك مؤشرات جيدة جدا لاحد العلاجات قادر على التصدي لفيروس كورونا في جسم المصاب به والانتهاء عليه تماما.
وأضاف استشاري الوبائيات بمنطمة الصحة العالمية، أنه النتائج مبشرة جدا لهذا العلاج الذي يتم العمل عليه بشكل دقيق واهتمام كبير داخل منظمة الصحة العالمية، مشير إلى أنه خلال اسابيع قليلة يخرح للنور ويصبح متاح لعلاج المرضى المصابين لفيروس كورونا المستجد.
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