مصادر: ترامب يغادر واشنطن قبل حفل تنصيب بايدن

أفادت مصادر صحفية بأن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب سوف يغادر العاصمة الأمريكية واشنطن صباح يوم تنصيب الرئيس المنتخب جو بادين الأربعاء المقبل، لبدء حياة ما بعد انتهاء مدته الرئاسية في ولاية فلوريدا.
وذكر موقع (يو إس نيوز) الإخباري الأمريكي أن ترامب يرفض الالتزام بالتقاليد والمشاركة في احتفالية انتقال السلطة، فبدلا من ذلك سوف يقيم ترامب حفل مغادرة خاص به بقاعدة "أندروز" الجوية العسكرية المشتركة الأمريكية في ولاية ميرلاند الأمريكية.
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