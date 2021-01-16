فايزر تتراجع.. اللقاح يصل الكويت في مواعيده

سادت حالة من التوتر والقلق المجتمع الكويتي بعدما أعلنت شركة فايزر عن احتمالية إرجاء تسليم الشحنات الخاصة بفيروس كورونا المستجد عن المواعيد التي كانت قد تم تحديدها في وقت سابق.

ولكن صحيفة الراي الكويتية كان لها رأيا آخر، حينما نقلت عن مصادر صحية رفضت ذكر اسمها بأن الكويت لن تتأثر بإعلان شركة «فايزر-بيونتيك» إعادة جدولة شحنات لقاح كورونا إلى دول العالم بسبب تعديل في سياساتها التصنيعية سعيًا لضمان إنتاج أكبر في المستقبل.

وأشارت الصحيفة نقلا عن مصادرها أن شحنات اللقاح ستصل في مواعيدها المقررة إلى الكويت حيث لن تتأثر الدولة الكويتية بالتغييرات التي أعلنتها الشركة.

وأفادت المصادر بأن الكويت من أوائل الدول التي قامت بطلب التطعيمات واللقاحات تماشيًا مع الخطط الاستباقية للتعامل مع الفيروس ومواجهة الجائحة.