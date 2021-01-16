الرئيس الإيراني يصدم شعبه بشأن كورونا

حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، من تفشي جديد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في إيران.
وعلى الرغم من الانخفاض المتواصل في إحصاءات إصابات ووفيات فيروس كورونا في إيران، أعلن وزير الصحة ارتفاعًا جديدًا لأعداد المصابين في العيادات الخارحية، وحذر من الموجة الرابعة للوباء في البلاد.
وبحسب "راديو فردا"، قال المتحدث باسم وزارة الصحة أمس الأربعاء إن إيران سجلت 97 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، و6317 إصابة جديدة.
في غضون ذلك، قال وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، في معرض إشارته إلى بداية "ارتفاع جديد في حالات الإصابة بالعيادات الخارجية في البلاد بسبب الاستهتار وتبسيط الموقف من قبل المواطنين والمسؤولين، قال إن هذه الحالات يمكن أن تزيد من عدد حالات العلاج في المستشفيات وعدد الوفيات.
على الرغم من تأكيد نمكي على حقيقة أن عدد المصابين بالفيروس المتحور لم يزداد في الأيام الأخيرة وهو نفس الخمسة المعلن عنها سابقًا، أعرب متحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية عن مخاوفه بشأن الفيروس المتحور في البلاد. "مستوى الرعاية الصحية على مستوى المجتمع يمكن أن يكون خطيرًا ويقودنا إلى ارتفاع جديد في المرض".
وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن المصابين بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا بنقلوا العدوى بمعدل 1.5 شخص، مقارنة بـ 1.1 لفيروس كورونا السابق.
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