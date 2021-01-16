نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقتل 13 شرطيا بسلسلة هجمات في أفغانستان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة "طلوع نيوز"، اليوم السبت، نقلًا عن مصادر أمنية، بمقتل عشرات عناصر الأمن جراء سلسلة هجمات شهدتها أفغانستان خلال آخر 24 ساعة.

وذكرت القناة، أن 13 شرطيًا محليًا راحوا ضحية هجوم نفذه عناصر من حركة "طالبان" الليلة الماضية على نقطة أمنية في منطقة غوريان.

وقتل 14 من أفراد الجيش وقوات الأمن، جراء هجمات شنتها الحركة في ولايتي قندوز وقندهار خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقد أكدت بيانات أجهزة الأمن أن اشتباكات بين قوات الحكومة الأفغانية و"طالبان" دارت خلال هذه الفترة في 21 ولاية وانفجارات دوت في أربع ولايات على الأقل.