نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإثيوبي ينفي اختراق طائرة عسكرية تابعة له أجواء السودان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفى الجيش الإثيوبي، اليوم السبت، اختراق طائرة عسكرية تابعة له أجواء السودان، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، أعلن السودان، حظر الطيران في أجواء ولاية القضارف الحدودية مع إثيوبيا، لدواع أمنية.

وكان الجيش السوداني، قد بدأ خلال الأسابيع الأخيرة التمدد في الأراضي التي كانت تحت سيطرة المليشيات الإثيوبية المدعومة من أديس أبابا، طوال الـ26 عاما الماضية.

واتهم الجيش السوداني نظيره الإثيوبي والمليشيات المدعومة منه، بنصب كمين لعناصره التي كانت تمشط محيط جبل أبو طيور الأسبوع الماضي، مما تسبب بسقوط قتلى وجرحى من الجانب السوداني.