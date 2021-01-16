طريقة حجز موعد المرور عبر أبشر وطريقة تجديد الرخصة الكتروانيا

طريقة حجز موعد المرور عبر أبشر يبحث عنه أصحاب السيارات بالمملكة من خلال وزارة الداخلية السعودية لحجز موعد في المرور عبر منصة ابشر لمعرفة التفاصيل والاستعلام عن موعد الحجز، كما أن منصة ابشر من اهم المنصات الكتروانيا التي تتيح العديد من الخدمات لمواطنين المملكة وقد وفرت منصة ابشر الكثير من الوقت وتوفر الجهد للإنهاء الإجراءات المطلوبة في المرور أو غيرها من الخدمات، كما أنها تقدم خدمات مثل حجز المواعيد المرورية وتجديد رخص القيادة والتظلم على المخالفات المرورية وبيع المركبات، لذلك اصبح من السهل معرفة خطوات حجز موعد فى المرور الكترونيا من خلال ابشر.

الدخول إلى بوابة ابشر إلكترونية. اضغط على أبشر للأفراد. كتابة جميع البيانات المطلوبة لتسجيل الدخول من اسم المستخدم أو رقم الهوية وكلمة المرور. كتابه رمز التحقق. لضغط على المزيد. الضغط فوق حجز موعد. أدخل سبب الموعد وحدد وجهتك . ثم اضغط على التالي. اختر الفرع المناسب الذي ستذهب إليه. اختيار الوقت واليوم الذي يناسبك. الضغط على تأكيد بيانات الموعد. سترى التذكرة الخاصة بك وبموعدك عليك تحميلها والاحتفاظ بها عند الذهاب إلى المرور.

الدخول إلى بوابة ابشر إلكترونية. ثم اضغط على أبشر للأفراد. اختيار الخدمات الالكتروانية. الضغط على خدمات المرور. يتم اختيار طلب تجديد رخصة القيادة. يجب أن توافق على الشروط والأحكام وذلك بعد قرائتها جيدًا. يتم إدخال بيانات الرخصة وعدد سنين التجديد وكافة بياناتك الشخصية. ظهور رسالة إلكترونية قد تم تجديد الرخصة بنجاح. اختيار طريقة استلام الرخصة سواء كان عبر البريد أو بالذهاب إلى المقر المروري.

الدخول إلى بوابة ابشر إلكترونية. الضغط على مستخدم جديد. كتابة جميع البيانات الخاصة بك وهى رقم الهوية ورقم الهاتف المحمول واسم المستخدم باللغة الإنجليزية. وكتابة كلمة المرور و تأكيد كلمة المرور وعنوان البريد الإلكتروني وعنوان البريد الإلكتروني. يتم إرسال رمز تأكيد إلى الجوال. اضغط على موافق.ثم كتابه بيانات المستخدم من الاسم الكامل وكلمة المرور ثم قم بتأكيد كلمة المرور مرة أخرى. ثم أجب عن السؤال السري واضغط على موافق.

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والجدير بالذكر أن المملكة تعمل على التقديم على الخدمات المتاحة من منصة ابشر وغيرها الكتروانيا وإلغاء التعامل الورقي وعدم الذهاب إلي المكاتب توفيرا للوقت، وذلك تقدم أدارة المرور الكثير من الخدمات والاستعلامات للمواطنين ف المملكة كالاستعلام برقم المخالفة واللوحة عن المخالفات المرورية وغيرها الكثير من الاستعلامات الهامة.