الصين : 130 إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وبحسب لجنة الصحة الوطنية، فإن 90 من الحالات المؤكدة كانت فى مقاطعة خبى المتاخمة لبكين، التى شهدت أكبر تفش للفيروس فى الصين خلال الأيام القليلة الماضية.
كما أشارت اللجنة إلى أنه تم تسجيل 23 حالة أخرى فى مقاطعة هيلونج جيانج فى شمال شرقى البلاد، إضافة إلى تسجيل 15 إصابة بين الوافدين من الخارج.
وبذلك ارتفعت حصيلة الإصابات الإجمالية فى الصين إلى 88.118 حالة إصابة مؤكدة، بينما استقر عدد الوفيات عند 4.635 حالة وفاة.
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