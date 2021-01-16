الاتحاد الأوروبى يعلق مساعدات بـ88 مليون يورو لـ إثيوبيا بسبب أزمة تيجراى

ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، شدد كبير الدبلوماسيين فى الاتحاد الأوروبى، جوزيب بوريل، على أن رئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد فى حاجة إلى الارتقاء لجائزة نوبل للسلام التى حصل عليها، وبذل ما فى وسعه لإنهاء الصراع فى تيجراى.
وقال بوريل: "نحن مستعدون للمساعدة، لكن ما لم يكن هناك وصول للمساعدات الإنسانية، فلن يتمكن الاتحاد الأوروبى من صرف دعم الميزانية المخططة للحكومة الإثيوبية"،
وكانت فرقة العمل الحكومية الخاصة بتيجراى ذكرت فى ديسمبر الماضى، أنها توصلت إلى اتفاق مع الأمم المتحدة تستدعى بموجبه أديس أبابا القرارات بشأن دخول وكالات الإغاثة.
يأتى ذلك على خلفية الصراع الذى اندلع بين الحكومة الإثيوبية، بقيادة أبى أحمد، وإقليم تيجراى منذ 4 نوفمبر الماضى، ما أسفر عن مقتل الآلاف ونزوح الملايين، من بينهم 50 ألف لاجئ فروا إلى السودان المجاور.
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