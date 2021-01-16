ألمانيا تسجل 18.6 ألف إصابة و980 وفاة يومية بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - أكدت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية فى ألمانيا، اليوم السبت، تسجيل 18.678 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى 980 وفاة جراء الإصابة بالوباء خلال الـ24 ساعة الماضية.





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