أمطار غزيرة.. تحذير من الأرصاد اللبنانية للمواطنين

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني اللبناني، أن يكون طقس غد، الأحد، غائما جزئيا، مع درجات حرارة منخفضة وتساقط أمطار غزيرة مترافقة مع عواصف رعدية، خاصة في فترة الظهيرة، حيث تتشكل السيول.
كما حذرت الأرصاد اللبنانية، وفقا لما نقلته صحيفة "النهار" اللبنانية، من انجرافات في التربة وتشتد سرعة الرياح لتصل الى 75كلم/س، أما في المناطق الشمالية فتصل إلى 85 كم/س، كما حذرت من تطاير اللوحات الإعلانية، وحذرت رواد البحر من ارتفاع مستوى الموج، هذا بالإضافة إلى تساقط الثلوج على ارتفاع 1600م ويتدنى مستوى تساقطها ليلامس ليلا الـ1400م.
وبشأن طقس اليوم، توقعت الهيئة أن يكون غائما جزئيا إلى غائم مع درجات حرارة منخفضة مع تساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها ليل السبت حتى صباح غد، الأحد، وتكون مترافقة مع عواصف رعدية ورياح ناشطة تشتد أحيانا، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر وما فوق.
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