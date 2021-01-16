الجيش السوري يواصل ضرباته الموجعة للإرهاب

جددت قوات الجيش السوري في الساعات الأولى من صباح اليوم قصفها الصاروخي على بعض المناطق في ريفي إدلب وحماة، حيث استهدفت الفطيرة وسفوهن وفليفل وبينين والبارة جنوبي إدلب، والعنكاوي ضمن سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي بحسب ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.
كان المرصد السوري رصد مساء أمس، تجدد القصف الصاروخي من قبل قوات النظام على مناطق في ريف إدلب الجنوبي، حيث استهدفت بقذائف المدفعية أماكن في فليفل ومحيط كنصفرة ضمن جبل الزاوية، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.
يشار الي ان المرصد السوري أيضا رصد أمس أيضا، قصفًا مدفعيًا نفذته العناصر الإرهابية على مواقع الجيش السوري في محيط مدينة كفرنبل بريف إدلب الجنوبي، تزامنًا مع قصف من قبل قوات النظام البرية على بلدة كنصفرة بالريف ذاته.
جاء ذلك بعد ساعات من الهدوء الحذر الذي ساد كافة قطاعات منطقة “خفض التصعيد”، بالتزامن مع تحليق لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء مناطق جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.
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