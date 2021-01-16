خلفا لميركل.. حزب المستشارة الألمانية ينتخب زعيما جديدا له

ينتخب حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، اليوم السبت، زعيما جديدا له خلفا للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي لن تترشح مرة أخرى.
ويتسابق للحصول على هذا المنصب الهام، 3 مرشحين وهم: أرمين لاشيت ، فريدريك ميرز ، نوربرت روتجن.
وكانت ميركل، قد قررت عدم الترشح مرة أخرى لزعامة الحزب، بالإضافة إلى أن تكون هذه الفترة هي الأخيرة لها في منصب المستشارة الألمانية.
ودعت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إلى تشديد القيود بشكل ملحوظ في البلاد، لمواجهة فيروس كورونا.
ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، طلبت ميركل اجتماعا للسلطات الأسبوع المقبل، وفق ما أفاد مصدر قريب من حزبها وكالة «فرانس برس».
وخلال اجتماع لقيادة حزبها المحافظ الاتحاد المسيحي الديمقراطي، اعتبرت ميركل أنه لا يمكن احتواء فيروس كورونا إلا عبر تدابير أكثر تشددا، وفق ما نقل المصدر الذي شارك في الاجتماع.
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