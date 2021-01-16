204 إصابات جديدة بفيروس كورونا في قطر خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم، عن تسجيل 204 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.
وذكرت الصحة القطرية ان من بين الإصابات 164 إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع و40 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي.
كما رصدت الصحة القطرية تعافي 177 حالة في الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين من المرض في دولة قطر إلى 143612.
والمحت الوزارة القطرية الي ان تم وضع جميع الحالات الجديدة في العزل وهم يتلقون الرعاية الصحية اللازمة وفقا لوضعهم الصحي.
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