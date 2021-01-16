خلال 24 ساعة.. 65 غارة جوية روسية ضد تنظيم داعش في مناطق سورية مختلفة

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بارتفاع حصيلة الضربات الجوية الروسية، على البادية السورية خلال الـ24 ساعة الماضية، إلى أكثر من 65 غارة جوية، شنتها المقاتلات الروسية على مناطق انتشار تنظيم داعش الارهابي ضمن مثلث حلب-حماة-الرقة ومواقع أخرى في البادية، وسط معلومات عن خسائر بشرية.
ورصد المرصد السوري قيام 3 مقاتلات روسية بالتناوب على قصف مواقع انتشار العناصر الإرهابية في البادية السورية، عند مثلث حماة – حلب – الرقة.
كما استهدفت المقاتلات الروسية مواقع التنظيم منذ الصباح وحتى الآن بنحو 35 غارة جوية، وسط تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء البادية لتعقب عناصر التنظيم.
وكان الثاني عشر من يناير الجاري شهد قيام 3 طائرات حربية روسية، مساءً، على قصف البادية السورية، تزامنًا مع هجوم لعناصر داعش الإرهابية على مواقع لقوات الجيش السوري في بادية الغانم العلي والبوحمد بريف الرقة الشرقي.
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