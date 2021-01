هاتف samsung galaxy s21 plus قامت شركة سامسونج بطرح هاتفها الجديد SAMSUNG GALAXY S21 PLUS 5G إلى الأسواق ليكون تكملة لما حدث من تطورات في الهاتف السابق الذي طرحته SAMSUNG GALAXY S20 PLUS بأحدث التصميمات باستخدام معالج اكسنوس وهو من احدث ما يدعم شبكات الجيل الخامس وزيادة لسعة البطارية حتى تصمد لساعات طويلة من العمل خلال اليوم وفى هذا المقال سوف نطرح كل ما يخص هاتف SAMSUNG GALAXY S 21 PLUS من معلومات ونوضح جانب العيوب والمميزات باستفاضة اذا كان يستحق الشراء او لا.

مميزات وعيوب هاتف Samsung Galaxy S21 PLUS واسعاره في جميع الدول

أولا: مميزات هاتف سامسونج جلاكسي S21 PLUS

جودة ونقاء السماعات الخارجية عالية لأنها تأتي بصوت ستيريو وتقدم لنا تجربة صوتية جيدة

خامة تصنيع الجهاز برميم عالية الجودة وفخمة

يقدم المعالج الذى يوجد على الهاتف أداء جيد جدا و لديه قدرة عالية لدعم تشغيل الألعاب الثقيلة وقد تم ملاحظة تطوير المعالج بشكل كبير

لديه الإمكانية في تصوير الفيديوهات بجودة 8K

لم يتم تطوير سرعة الشاحن اللاسلكي الذي يدعمه

لم يحدث تطوير عالي وملحوظ في الكاميرا لكنها تعمل أيضا بشكل مميز وعالي الجودة

بطارية هذا الهاتف كبيرة السعة وتصمد لساعات طويلة خلال اليوم

يدعم واجهة SAMSUNG الحديثة ONE UI ويأتي بأحدث نظم التشغيل للأندرويد 11

يدعم شاشة أموليد وهى من افضل واجود أنواع الشاشات ولكن دقتها FHD+ فقط

يوجد بأكثر من لون وتصميمه أنيق

ضد الماء والأتربة

لا يوجد مكان لكارت الميموري ولكن ذلك لا يؤثر كثيرا لان مساحة الهاتف كبيرة 256 جيجا

لم يحدث تطور على سرعة شحن البطارية

لا يوجد المنفذ الخاص بسماعات الأذن وهذا أمر مألوف وطبيعي في الهواتف الرائدة

لا يوجد في علبة الهاتف راس الشاحن ولم يتم ارفاق سماعات الأذن أيضاً في العلبة

تم استبدال دقة QHD+ الموجودة في الهاتف السابق SAMSUNG GALAXY S 20 PLUS بدقة FHD+ فقط

في دولة مصر GB8+256 بسعر 18.499 جنية مصري في دولة الأردن 256+8 GB بسعر 749 دينار اردني في دولة الإمارات 128+8 GB ما يعادل 3799 درهم ، وأيضا ال 256 +8 GB بسعر 3999 درهم إماراتي

ثانيا: عيوب هاتف المحمول Samsung S21 Plusثالثا: أسعار هاتف المحمول SAMSUNG GALAXY S 21 PLUS

هكذا قد قدمنا لكم مقال بكل المعلومات التي تريدون معرفتها عن مميزات وعيوب هاتف Samsung Galaxy S21 PLUS واسعاره في جمي الدول المختلفة