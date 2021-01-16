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هاتف samsung galaxy s21 plus قامت شركة سامسونج بطرح هاتفها الجديد SAMSUNG GALAXY S21 PLUS 5G إلى الأسواق ليكون تكملة لما حدث من تطورات في الهاتف السابق الذي طرحته SAMSUNG GALAXY S20 PLUS بأحدث التصميمات باستخدام معالج اكسنوس وهو من احدث ما يدعم شبكات الجيل الخامس وزيادة لسعة البطارية حتى تصمد لساعات طويلة من العمل خلال اليوم وفى هذا المقال سوف نطرح كل ما يخص هاتف SAMSUNG GALAXY S 21 PLUS من معلومات ونوضح جانب العيوب والمميزات باستفاضة اذا كان يستحق الشراء او لا.مميزات وعيوب هاتف Samsung Galaxy S21 PLUS واسعاره في جميع الدول
أولا: مميزات هاتف سامسونج جلاكسي S21 PLUS
- جودة ونقاء السماعات الخارجية عالية لأنها تأتي بصوت ستيريو وتقدم لنا تجربة صوتية جيدة
- خامة تصنيع الجهاز برميم عالية الجودة وفخمة
- يقدم المعالج الذى يوجد على الهاتف أداء جيد جدا و لديه قدرة عالية لدعم تشغيل الألعاب الثقيلة وقد تم ملاحظة تطوير المعالج بشكل كبير
- لديه الإمكانية في تصوير الفيديوهات بجودة 8K
- لم يتم تطوير سرعة الشاحن اللاسلكي الذي يدعمه
- لم يحدث تطوير عالي وملحوظ في الكاميرا لكنها تعمل أيضا بشكل مميز وعالي الجودة
- بطارية هذا الهاتف كبيرة السعة وتصمد لساعات طويلة خلال اليوم
- يدعم واجهة SAMSUNG الحديثة ONE UI ويأتي بأحدث نظم التشغيل للأندرويد 11
- يدعم شاشة أموليد وهى من افضل واجود أنواع الشاشات ولكن دقتها FHD+ فقط
- يوجد بأكثر من لون وتصميمه أنيق
- ضد الماء والأتربة
- لا يوجد مكان لكارت الميموري ولكن ذلك لا يؤثر كثيرا لان مساحة الهاتف كبيرة 256 جيجا
- لم يحدث تطور على سرعة شحن البطارية
- لا يوجد المنفذ الخاص بسماعات الأذن وهذا أمر مألوف وطبيعي في الهواتف الرائدة
- لا يوجد في علبة الهاتف راس الشاحن ولم يتم ارفاق سماعات الأذن أيضاً في العلبة
- تم استبدال دقة QHD+ الموجودة في الهاتف السابق SAMSUNG GALAXY S 20 PLUS بدقة FHD+ فقط
- في دولة مصر GB8+256 بسعر 18.499 جنية مصري
- في دولة الأردن 256+8 GB بسعر 749 دينار اردني
- في دولة الإمارات 128+8 GB ما يعادل 3799 درهم ، وأيضا ال 256 +8 GB بسعر 3999 درهم إماراتي
هكذا قد قدمنا لكم مقال بكل المعلومات التي تريدون معرفتها عن مميزات وعيوب هاتف Samsung Galaxy S21 PLUS واسعاره في جمي الدول المختلفة
الوسوم
هاتف samsung galaxy s21 plus قامت شركة سامسونج بطرح هاتفها الجديد SAMSUNG GALAXY S21 PLUS 5G إلى الأسواق ليكون تكملة لما حدث من تطورات في الهاتف السابق الذي طرحته SAMSUNG GALAXY S20 PLUS بأحدث التصميمات باستخدام معالج اكسنوس وهو من احدث ما يدعم شبكات الجيل الخامس وزيادة لسعة البطارية حتى تصمد لساعات طويلة من العمل خلال اليوم وفى هذا المقال سوف نطرح كل ما يخص هاتف SAMSUNG GALAXY S 21 PLUS من معلومات ونوضح جانب العيوب والمميزات باستفاضة اذا كان يستحق الشراء او لا.مميزات وعيوب هاتف Samsung Galaxy S21 PLUS واسعاره في جميع الدول
أولا: مميزات هاتف سامسونج جلاكسي S21 PLUS
- جودة ونقاء السماعات الخارجية عالية لأنها تأتي بصوت ستيريو وتقدم لنا تجربة صوتية جيدة
- خامة تصنيع الجهاز برميم عالية الجودة وفخمة
- يقدم المعالج الذى يوجد على الهاتف أداء جيد جدا و لديه قدرة عالية لدعم تشغيل الألعاب الثقيلة وقد تم ملاحظة تطوير المعالج بشكل كبير
- لديه الإمكانية في تصوير الفيديوهات بجودة 8K
- لم يتم تطوير سرعة الشاحن اللاسلكي الذي يدعمه
- لم يحدث تطوير عالي وملحوظ في الكاميرا لكنها تعمل أيضا بشكل مميز وعالي الجودة
- بطارية هذا الهاتف كبيرة السعة وتصمد لساعات طويلة خلال اليوم
- يدعم واجهة SAMSUNG الحديثة ONE UI ويأتي بأحدث نظم التشغيل للأندرويد 11
- يدعم شاشة أموليد وهى من افضل واجود أنواع الشاشات ولكن دقتها FHD+ فقط
- يوجد بأكثر من لون وتصميمه أنيق
- ضد الماء والأتربة
- لا يوجد مكان لكارت الميموري ولكن ذلك لا يؤثر كثيرا لان مساحة الهاتف كبيرة 256 جيجا
- لم يحدث تطور على سرعة شحن البطارية
- لا يوجد المنفذ الخاص بسماعات الأذن وهذا أمر مألوف وطبيعي في الهواتف الرائدة
- لا يوجد في علبة الهاتف راس الشاحن ولم يتم ارفاق سماعات الأذن أيضاً في العلبة
- تم استبدال دقة QHD+ الموجودة في الهاتف السابق SAMSUNG GALAXY S 20 PLUS بدقة FHD+ فقط
- في دولة مصر GB8+256 بسعر 18.499 جنية مصري
- في دولة الأردن 256+8 GB بسعر 749 دينار اردني
- في دولة الإمارات 128+8 GB ما يعادل 3799 درهم ، وأيضا ال 256 +8 GB بسعر 3999 درهم إماراتي
هكذا قد قدمنا لكم مقال بكل المعلومات التي تريدون معرفتها عن مميزات وعيوب هاتف Samsung Galaxy S21 PLUS واسعاره في جمي الدول المختلفة
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