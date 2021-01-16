تحديث منصة مدرستي وإضافة خدمات مميزة للمعلمين مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني

تحديث منصة مدرستي واضافة خدمات مميزة للمعلمين مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني، قامت وزارة التعليم بتحديث منصة مدرستي مع اقتراب بداية العام الدراسي الفصل الدراسي الثاني الذي سوف يبدأ الأحد القادم ومن ضمن التحديثات الجديدة اضافة العديد من الخدمات العامة للمعلمين والمعلمات من خلال هذه المنصة التي تعتبر من أهم من التعليم داخل المملكة السعودية يضاف عليها العديد من الخدمات لهم لجميع الطلاب والطالبات، حيث يمكن تحديث منصة مدرستي لإضافة الخدمات الجديدة الهامة لجميع المعلمين والمعلمات.

حيث أوضحت وزارة التعليم بالمملكة السعودية أن مع اقتراب الفصل الدراسي الثاني أوضحت الوظائف العديد من الخدمات الهامة الخاصه بالمرحلة التعليم عن بعض لكي يتمكن الطالب والمعلم من الحصول على أفضل خدمة.

تحديث منصة مدرستي

أوضحت وزارة التعليم بالمملكة السعودية آلية جدول الحصص الافتراضية بعد انتهاء معلم المدرسة من ضبط جميع الإعدادات اللازمة في الجدول الدراسي وهي كالاتي:

يمكنك أن تقوم بالاطلاع على جدول الدروس أسبوع واحد فقط أو البدء بجدول الحصص الافتراضية بعد أن ينتهي قائد المدرسة من ضبط جميع إعدادات الجدول الدراسي بشكل مباشر، بالاضافة الى امكانية تحديد واختيار الأهداف المتوفرة في الدروس لتظهر للطالب.

حيث تهتم المملكة السعودية في الوقت الحالي بالمحافظة على صحة الطلاب والمعلمين من الإصابة بهذا الوباء، وأكدت أنه في الفصل الدراسي الأول نجح التعليم عن بعد داخل المملكة السعودية في جميع المحافظات، وسوف يستمر الفصل الدراسي الثاني حتى نهاية الأسبوع العاشر وفقا للأهلية الماضي.

تحديد آلية الفصل الدراسي الثاني

سوف يتم استطلاع التعليم عن بعد حتى نهاية الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثاني 1442 وسوف يبدأ اليوم الدراسي التعليم عن بعد المرحلة المتوسطة والثانوية بدأ من الساعة التاسعة صباحاً، أما بالنسبة للمرحلة الابتدائية سوف تبدأ من الساعة الثالثة عصراً، أما بالنسبة للتعليم الجامعي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني سوف تكون من خلال الحدود المقارنات العلمية والتجريبية.