تردد قناة أون تايم سبورت 3 on time sport الجديد نايل سات

تردد قناة أون تايم سبورت on time sport 3 الجديد ، حيث يبحث يومياً الكثير من المتابعين للإحداث الرياضية الجديدة داخل مصر وخارجها عن التردد الجديد لقناة أون تايم سبورت on time sport 3، بعد اهتمام القناة بعرض الكثير من اللعبات الرياضية المختلفة سواء مباريات الدوري العام أو من أجل متابعة مباريات كأس العالم لكرة اليد التي تقام علي أرض مصر، ويبحث العديد من الطريقة الصحيحة لاستقبال تردد قناة أون تايم سبورت من أجل المتابعة الدورية لكافة الأحداث الرياضية التي يتم بثها مباشرة علي الهواء، بالإضافة إلى إجراء متابعة للبرامج الرياضية والتي تعمل على مدار اليوم بدون انقطاع، حيث تستخدم القناة أفضل أجهزة البث المباشر حرصاً علي تقديم أفضل صورة للمشاهد الرياضي، وسوف نوضح لكم تردد قناة أون تايم سبورت on time sport 3 الجديد علي القمر الصناعي نايل سات.

برامج رياضية يتم بثها علي قناة on time sport 3

قناة أون تايم سبورت تعمل علي توفير العديد من البرامج الرياضية التي لها متابعة مستمرة من جانب المشاهدين لكل ما يتعلق بالوسط الرياضي، ومن هذه البرامج:

يتم تقديم برنامج جمهور الثالثة ويتولى تقديم البرنامج الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق.

يتم تقديم برنامج أون تايم سبورت ويتولى تقديمه الإعلامي الرياضي سيف زاهر.

يتم تقديم برنامج مساء أون تايم سبورت ويتولى تقديمه الإعلامي الرياضي مدحت شلبي.

يتم تقديم برنامج الدوري مع شوبير ويتم إذاعته من جانب الإعلامي الرياضي أحمد شوبير.

بطولات يتم بثها من خلال قناة أون سبورت on time sport

تعد شبكة قناة أون سبورت ON SPORT صرح رياضي كبير ومتميز، فقد تولت قناة أون سبورت الرياضية الحصول علي حقوق بث الكثير من البطولات الرياضية والبطولات العربية والأفريقية أيضاً ، ومن هذه البطولات:

بطولة الدوري العام المصري الممتاز لكرة القدم.

بطولة كأس مصر لكرة القدم.

بطولة كأس السوبر المصري.

إذاعة مباريات المنتخب الودية.

إذاعة بعض من مباريات دوري أبطال أفريقيا الأندية المصرية.

بطولة دوري كرة السلة المصري.

بطولة مباريات كرة اليد والكرة الطائرة.

القمر الصناعي نايل سات التردد 12303 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500

القمر الصناعي نايل سات التردد 11449 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500

القمر الصناعي نايل سات التردد 12654 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500

