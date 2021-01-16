تطبيقات بديلة لواتس اب بإمكانها حماية الخصوصية، الجميع صدم بالقرارات التي اقراها شركة واتساب من أجل الخصوصية، مما قامت الشركة بإجبار حوالي ٢مليار مستخدم للتطبيق حول العالم بالموافقة على مشاركة بياناتهم المختلفة مع فيس بوك، وإذا لم يتم ذلك سوف يتم حذف الحساب الخاص بك بداية من ٨ من شهر فبراير المقبل، وجاءت الخصوصية الجديدة حول أن واتس آب سوف تقوم بمشاركة بياناتك مثل رقم الهاتف وعنوان الخادم مع تطبيق فيس بوك، وفيس بوك تعتبر هى الشركة المالكة لواتس اب منذ عام ٢٠١٤ ، مما أثار ضجة كبيرة بين العملاء ومستخدمي التطبيق بسبب سياسات الخصوصية التي أعلنتها واتس اب، لأن العديد من الأشخاص يحاولون حماية بياناتهم الخاصة لذا يقوموا باستخدام تلك التطبيقات التي تعمل على حماية الخصوصية، لأن الجميع يساوره القلق حول موضوع تسريب البيانات الخاصة به مما قد يتسبب في حدوث أزمات للملايين من الأشخاص حول العالم.

مأزق تطبيق واتس آب

لم توافق حكومات الدول والعديد من التطبيقات بالرضوخ على تطبيق سياسة الخصوصية الجديدة التي أقرتها واتس اب، لذا قام الجميع بمغادرة وترك حساباتهم على تطبيق واتس آب كما أن الشركة قدمت هدية للتطبيقات المنافسة لها دون قصد منها بذلك حيث نزح الملايين من مستخدمي واتس آب إلى التسجيل واستخدام التطبيقات الأخرى المنافسة، حيث حصدت تلك التطبيقات الشبيهة لواتس اب ملايين المستخدمين خلال أيام قليلة، وبعد ذلك علمت واتس مدى الأزمة التي سوف تحل عليها بسبب سياسة الخصوصية التى اقترحتها مما جعلها تتراجع عن قرار سياسية الخصوصية ولكنها لم تنجح فى إقناع المستخدمين المهاجرين من التطبيق إلى التطبيقات الأخرى.

تطبيقات مشابهة لتطبيق واتس اب

بدء عدد كبير جدًا من مستخدمي واتساب بالاستغناء عن واتس اب وقاموا باستخدام عدد من التطبيقات المشابهة له والتي تؤدي نفس دور واتس اب من حيث المراسلات والتواصل الاجتماعي، تلك التطبيقات هي: