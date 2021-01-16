مقتل جندى بقوات حفظ السلام فى انفجار لغم شمال مالى

وفى بيان، مساء أمس الجمعة، قالت البعثة الأممية فى بيان، إن "اثنين من جنود حفظ السلام أصيبا بجروح خطرة فى الانفجار، وتوفى أحدهما متأثرا بجروحه أثناء إجلائه"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".
وأشارت البعثة إلى أن الانفجار وقع فى محيط تيساليت فى منطقة كيدال، ولم تكشف جنسية الجندى الذى قتل، وهو خامس جندى من قوات حفظ السلام يقتل خلال ثلاثة أيام فى مالى، موضحة أنه "أثناء تأمين الموقع عثر على عبوة ناسفة أخرى وتم إبطالها بالقرب من موقع الانفجار".
وبحسب الوكالة الفرنسية، خسرت بعثة الأمم المتحدة فى مالى 146 من عناصرها فى هجمات منذ انتشارها فى 2013، وبين هؤلاء القتلى سقط 60 خلال أو بعد انفجار عبوات ناسفة.
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