نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابات كورونا في إيطاليا تصل إلى 2.35 مليون حالة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم السبت، أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا وصل إلى 2.35 مليون حالة إصابة.

وبحسب الجامعة الأمريكية، بلغ إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا الذي يسبب مرض كوفيد 19- في البلاد 81 ألفاً و325 حالة.

وأكدت بيانات الجامعة الأمريكية، تعافي 1.71 مليون شخص من المصابين بالمرض.

وسجلت السلطات الصحية الإيطالية، أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 50 أسبوعًا.