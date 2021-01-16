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عمر شويل - جدة رابط خدمات بوابة التعلم الذكي بالإمارات، بوابة التعلم الذكي بدولة الإمارات والتي تشغل بال كافة أبناء دولة الإمارات العربية في هذا الوقت وذلك بالتحديد فيما يتعلق ويخص الشأن التربوي والتعليمي، حيث تقوم وزارة التعليم بالاعتماد على تلك البوابة في ما يخص العملية التعليمية وذلك بالتحديد مع انتشار جائحة كورونا والتي عملت على تغيير شكل منظومة التعليم ليس فقط في الإمارات

بل في سائر البلاد العربية، والتي اعتمدت على منظومة التعليم عن بعد أو كما يطلق عليها التعليم الالكتروني وذلك في إطار حرص الدولة على صحة المواطنين والأبناء، والتعرف على خدمات بوابة التعلم الذكي بالامارات تابع القراءة.

خدمات بوابة التعلم الذكي

كما تحتوي بوابة التعلم الذكي على الكثير من الخدمات والأدوات التعليمية التي لا يستغني عنها الطالب أو المعلم وكذلك عدد من الأدوات التي يهتم بها قادة المدارس مثل متابعة أداء المعلم ونقل الطلبة والطالبات، وتقارير التعلم.

ومن المميزات التي امتازت بها تلك البوابه كونها؛

ساهمت في توفير عاملي الجهد والوقت حيث أصبح للمعلم الان ان يقوم بمهامه التربوية والتعليمية بشكل سهل ومبسط.

كذلك ساهمت البوابة في تنمية المهارات الخاصة بالطالب والمعلم من خلال التعامل مع الأجهزة الإلكترونية لمواكبة تكنولوجيا العصر الحديث.

سهولة التواصل مع البوابة الذكية، كما تم تزويد البوابة بعدد من الوسائط الإلكترونية التي تساعد على إنشاء بيئة تفاعلية تعليمية.

خطوات تسجيل الدخول لبوابة التعليم الذكي

بعد الدخول على بوابة التعلم الذكي تظهر الصفحة الرئيسية التي من خلالها تتيح عدد من الاختيارات هي؛

ايقونة المنزل والتي من خلالها يمكن الطالب إجراء التعديلات اللازمة على معلومات الملف الشخصي الخاص به.

ايقونة المقررات والتي من خلالها يتمكن الطالب من تحميل نسخته الالكترونية من كافة المقررات الدراسية الخاصة بمنهجه المقرر.

جدول الحصص من خلاله يستطيع الطالب الاطلاع على موعد الحصص الدراسية الخاصة به.