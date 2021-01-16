نتيجة الشهادة السودانية 2020 عبر موقع وزارة التعليم السودانية عقب تجهيزها واعتمادها

إعلان نتيجة الشهادة السودانية 2020 من الموضوعات ذات البحث العالي خلال الساعات الأخيرة، عقب تداول أخبار عن موعد إعلانها اليوم السبت الموافق 16 يناير 2020، وقد أكدت وزارة التربية والتعليم مساء أمس أن هذه الأخبار غير صحيحة، وعند تحديد موعد لإعلان النتيجة سيتم عرضه من خلال موقع الوزارة الرسمي، كما تتيح الوزارة استخراجها إلكترونياً عبر رابط مباشر، حيث ما زال العمل قائم على تجهيز النتيجة بالرغم من الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات، ومن المتوقع أن تُعلن خلال هذا الأسبوع على الأكثر، ليطمئن الجميع على درجاته ونسب النجاح المؤهلة للمرحلة الجامعية.

الدخول عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم السودانية.

الدخول على نتائج امتحانات الطلاب.

كتابة رقم الجلوس.

الضغط على عرض لتظهر النتيجة عقب إعلانها.

رابط إعلان نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2020-2021إعلان نتائج الشهادة السودانية 2020

حالة من القلق والبحث الدائم عن موعد وطريقة استخراج نتيجة الشهادة السودانية 2020، حيث تمت الامتحانات وسط إجراءات وقائية مشددة بسبب فيروس كورونا، وقام أعضاء لجان التصحيح بالعمل على قدم وساق لإنهاء تصحيح أوراق الإجابات ورصد الدرجات في أسرع وقت، وتقوم الوزارة بمتابعة أعمال التجهيز النهائية للنتيجة حتي يتم اعتمادها ومن ثم إعلانها، وسنظل معكم نتابع أول بأول أخر المستجدات بخصوص إعلان النتيجة، التي ما زالت في مرحلة التجهيز ولم يتحدد موعد إعلانها.

موقع وزارة التربية التعليم السودانية

تهتم وزارة التربية والتعليم السودانية بتوفير أسرع وأسهل الطرق للتعرف على النتائج، فقد خصصت صفحة رسمية من خلال موقع الوزارة لإعلان نتيجة الشهادة السودانية، ليتمكن الطلاب من معرفة النتيجة عقب إعلانها بإدخال رقم الجلوس، حيث تقوم الوزارة بعمل تحديثات لرابط النتيجة خلال هذه الساعات ليكون جاهز لعرض النتائج دون عائق.