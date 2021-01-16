استقبل جميع ترددات on time sport HD أون تايم سبورت 3 و 2 و 1

استقبل جميع ترددات on time sport HD أون تايم سبورت 1 و 2 و 3 التي صار البحث عليها يوميا كبير جداً من قبل معظم دول العالم ولا سيما بعد أن بدأت في نقل بطولة كأس العالم لكرة اليد والمشارك فيها العديد من دول العالم والمقامة في مصر منذ عدة أيام قليلة ولازالت البطولة تجري منافساتها وليس ذلك فقط بل تقوم قنوات اون تايم سبورت بإذاعة مجموعة كبيرة ومتنوعة من البطولات المحلية، لهذا نوضح إليكم كافة ترددات مجموعة قنوات on time sport HD على القمر الصناعي نايل سات.

يتمكن المواطنين من كافة البلدان ضبط إشارة بث قنوات on time sport على القمر الصناعي نايل سات من خلال إجراء بعض التغييرات في تردد القناة القديم حيث مع بداية عام 2021 بدأت التغييرات الجديدة الترددات وخاصة تردد القنوات الرياضية المفتوحة مثل تردد السعودية الرياضية وتردد On time sport والعديد من القنوات المصرية مثل قناة النهار المصرية، لذا يعد ضبط إشارة البث لقنوات اون تايم سبورت أكثر ما يتم البحث عنه في هذه الساعات الأخيرة.

القمر الصناعي: نايل سات

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

التردد: 12303

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

التردد: 11449

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

التردد: 12654

تعد أبرز ما تقدمه سلسلة قنوات أون تايم سبورت الرياضية علي القمر الصناعي نايل سات الدوري المصري الممتاز، مباريات البطولة الأفريقية للأندية المصرية المشاركة في بطولة أبطال الدوري والأندية المشاركة في بطولة الكونفدرالية الإفريقية، فيما يتعلق ببرامج القناة فنجد أبرز البرامج الرياضية المذاعة هي برنامج مساء اون والدرجة الثالثة وستاد مصر التي يمكنك متابعتهم عبر ترددات on time sport HD أون تايم سبورت 3 و 2 و 1.