شروط قرض العمل الحر وطريقة التقديم عليه من بنك التنمية الاجتماعي

شروط قرض العمل الحر في المملكة العربية السعودية والشروط الموضوعة للحصول على القرض التي قام بوضعها بنك التسليف، بعد أن استمر في مسيرته في تنمية المشروعات الصغيرة وأيضاً المتوسطة منذ بداية شهر يناير الجاري لعام 021، ويمنح فرصة لتمويلات قروض الشباب بإطار خطة الدولة الموضوعة من أجل تنمية ثقافة العمل الحر، ولكي تدعم تأسيس المشروعات على حسب القطاعات المطلوبة والموقع الجغرافي التي يتم المشروع به، ونحن اليوم سوف نعرض لكم أهم شروط قرض العمل الحر وخطوات التقديم على بنك التسليف.

شروط قرض العمل الحر وطريقة التقديم عليه

أهم شروط الحصول على القرض من خلال بنك التسليف تتلخص في الآتي:

لا يزيد الراتب الشهري عن 14 ألف ريال سعودي، سواء كان المتقدم يعمل بقطاع خاص أو قطاع عام.

يجب أن لا تتعدى مدة السداد عن 5 سنوات متواصلين مع القيام بتقديم كافة الضمانات التي تضمن للبنك القيام بسداد القرض بالموعد المحدد.

يحب على المتقدم أن يكون حاصل على الجنسية السعودية.

على أن يقل عمر المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام.

يجب أن لا يكون المتقدم مدين لأي بنك آخر.

يتم الحصول على وثيقة للهمل الحر مع تقديم جميع التراخيص المطلوبة من قبل البنك.

يتم الدخول على الموقع الرسمي بنك التنمية الاجتماعية يتم القيام بإضافة كافة البيانات المطلوبة من قبل الموقع. عن طريق الموقع يتم القيام بتقديم طلب الحصول على القرض. يقوم فريق عمل الموقع بمراجعة الأهلية من أجل التحقق من أحقية الحصول على القرض المالي. يتم القيام بطباعة كافة الأوراق والمستندات المطلوبة وتستكمل بشكل يدوي. بعد أن يتم الموافقة على القرض يتم منح التمويل للمستفيدين.

خطوات التقديم على القرض