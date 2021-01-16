أخبار اليمن : استمرار الأجواء شديدة البرودة على 6 محافظات

استمرار الأجواء شديدة البرودة على 6 محافظاتافاد المركز الوطني للأرصاد الجوية باستمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة على المحافظات الجبلية، وأجزاء من الصحاري والهضاب الداخلية ،مع إرتفاع طفيف في درجة الحرارة الصغرى خلال ال24 ساعة المقبلة .

وتوقع المركز في نشرته الجوية أن تكون الأجواء باردة إلى شديدة البرودة على الأجزاء المرتفعة من محافظات صعدة،عمران ،صنعاء ،ذمار ،البيضاء و الضالع .

ولفت إلى أن الأجواء ستكون باردة في المناطق المرتفعة من محافظات إب، تعز، لحج، أبين، شبوة، حضرموت و غرب الجوف ومأرب ؛ والمناطق الصحراوية أثناء ساعات الليل والصباح الباكر؛محذراً من التدني في درجات الحرارة الصغرى .

وحث المركز المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر و المسافرين إلى المرتفعات الجبلية على أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من صدمات البرد الشديدة .

ودعا المزارعين ورعاة المواشي و النحالين الى حماية المحاصيل الزراعية و الثروة الحيوانية من أثار البرودة الشديدة.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد نبه المركز مرتادي البحر وربابنة السفن بأخذ الاحتياطات اللازمة من اضطراب البحر وارتفاع الموج في الأجزاء الجنوبية من السواحل الغربية ومدخل باب المندب.

وذكر المركز أن أدنى درجات الحرارة المسجلة صباح اليوم بلغت عمران : درجة واحدة ؛ ذمار: درجتان ؛ صنعاء : 02.8 ؛ إب : 06.7 ؛ سيئون : 08.0 ؛السدة : 08.3 ؛ المحويت : 09.2.

