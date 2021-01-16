أخبار اليمن : استمرار خروقات الحديدة وقصف مناطق حدودية

دوت الخليج -

استمرار خروقات الحديدة وقصف مناطق حدودية

واصلت قوى العدوان خرق هدنة الحديدة، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي محافظة صعدة وشن الطيران غارات على محافظتي مأرب وحجة خلال الـ 24 ساعة الماضية. استمرار خروقات الحديدة وقصف مناطق حدوديةواصلت قوى العدوان خرق هدنة الحديدة، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي محافظة صعدة وشن الطيران غارات على محافظتي مأرب وحجة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 279 خرقاً بينها غارتان لطيران تجسسي على الجبلية وحيس وتحليق 17 طائرة تجسسية في أجواء كيلو16 والجبلية وحيس والجاح. وارتكبت قوى العدوان 92 خرقاً بقصف مدفعي و168 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة، كما استهدف قصف مدفعي منطقة الجاح تزامناً مع تحليق طيران العدوان التجسسي. وذكر المصدر أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف منازل وممتلكات المواطنين في منطقة غافرة بمديرية الظاهر ومناطق متفرقة من مديريتي رازح و شدا الحدوديتين في محافظة صعدة. وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارتين على مدينة حرض وغارة على مديرية ميدي بمحافظة حجة، وغارة على مديرية صرواح في محافظة مأرب.



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