أخبار اليمن : منها الصحة الجنسية.. 7 فوائد صحية للزبيب الأسود

منها الصحة الجنسية.. 7 فوائد صحية للزبيب الأسودلا يقل الزبيب الأسود أهمية عن المشمش والتين والتمر، فهو من الفواكه المجففة الغنية بالفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة.. وغيرها من العناصر الغذائية المفيدة للصحة العامة.إليك ملخص بأهم الفوائد الصحية للزبيب الأسود، وفقًا لموقع “Very well health”:

1- علاج طبيعي لفقر الدم

يمكن الاعتماد على الزبيب الأسود لعلاج الأنيميا والوقاية منها، ويرجع السبب إلى محتواه العالي من معدن الحديد الذي يحتاجه الجسم لإنتاج الهيموجلوبين بالدم.. المسئول عن نقل الأكسجين إلى جميع الخلايا والأنسجة.

2- تعزيز صحة القلب

يتميز الزبيب الأسود باحتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم، وهو المعادن المفيدة لصحة القلب.. إذ يساعد على تنشيط الدورة الدموية والحفاظ على توازن السوائل بالجسم، بالإضافة دوره الفعال في تنظيم ضربات القلب وضبط ضغط الدم.

3- فقدان الوزن

يعتبر الزبيب الأسود من الفواكه المجففة الفعالة في فقدان الوزن.. نظرًا لمحتواه العالي من الألياف التي تعمل على تقليل السعرات الحرارية المستهلكة على مدار اليوم، عن طريق كبح الشهية لفترات طويلة.

ومع ذلك، يجب تناول الزبيب الأسود أثناء الرجيم بكميات معتدلة، لأن الإفراط فيه قد يؤدي إلى زيادة الوزن.. بسبب احتوائه على نسبة عالية من السكريات.

4- مضاد للتسوس

احتواء الزبيب الأسود على حمض الأولينوليك، يجعله من الأطعمة المفيدة لصحة الأسنان.. حيث يساعد على تثبيط البكتيريا الموجودة في تجويف الفم ويمنعها من التكاثر والنمو، وبالتالي تقل فرص الإصابة بالتسوس.

ولكن يجب الاهتمام بمضمضة الفم جيدًا بعد تناول الزبيب الأسود، للتخلص من السكريات العالقة بسطح الأسنان.. قبل أن تتفاعل معها البكتيريا الفموية، مسببةً رائحة الفم الكريهة والتهاب اللثة.

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5- ملين طبيعي

يساعد الزبيب الأسود على علاج الإمساك والوقاية منه، ويعود الفضل إلى محتواه العالي من الألياف التي تساهم في تحسين حركة الأمعاء.. وتسهيل عمليتي الهضم والإخراج، بالإضافة إلى تنظيف القولون وطرد الغازات المتراكمة في المعدة.

6- تقوية العظام

يعتبر الكالسيوم من المعادن الموجودة بوفرة في الزبيب الأسود، لذلك فهو من الخيارات الغذائية المفيدة لصحة العظام.. إذ يساعد على تقويته وحمايته من الإصابة بالكسور والهشاشة.

7- تعزيز الصحة الجنسية عند الرجال

يلعب الزبيب الأسود دورًا كبيرًا في تحسين الصحة الجنسية عند الرجال.. وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الأحماض الأمينية التي تساعد على علاج ضعف الانتصاب، هذا بالإضافة إلى قدرته على تحفيز الخصيتين على إفراز المزيد من الحيوانات المنوية.*المصدر/ الكونسلتو

