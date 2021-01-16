أخبار اليمن : “واتساب” يؤجل تحديث سياساته لحفظ بيانات المستخدمين

“واتساب” يؤجل تحديث سياساته لحفظ بيانات المستخدمينقرر تطبيق "واتساب" للتراسل، الجمعة، تعليق تحديث سياساته بشأن حفظ بيانات المستخدمين "مؤقتا".

وقال المسؤولون عن التطبيق المملوك لشركة فيسبوك، في بيان على مدونتهم الخاصة، إنه "تم تأجيل أي تعديلات بشأن سياسات وشروط استخدام واتساب حتى 15 مايو (أيار) المقبل".

وجاء القرار عقب موجة احتجاج اندلعت بين المستخدمين ضد سياسات "واتساب" الجديدة التي تتيح مشاركة البيانات الخاصة بالمشتركين بشكل أوسع مع جهات ومنصات أخرى، ما دفع بعضهم للتخلي عن استخدام التطبيق بشكل كامل.

وقال القائمون على "واتساب" في بيانهم: "نؤجل الآن التاريخ الذي يتعين على المستخدمين مراجعة البنود الجديدة والموافقة عليها".

وأضافوا أنه كان مقررا بدء سريان التعديل الجديد لشروط استخدام التطبيق في 8 فبراير/ شباط المقبل، إلا أن التغييرات لن تكون سارية حتى 15 مايو.

وبحسب التعديلات الجديدة المؤجلة، كانت شركة فيسبوك ستجبر مستخدميها الذين يقدر عددهم بنحو مليارين، على مشاركة بعض بياناتهم الشخصية مع الأنظمة الأساسية الأخرى للمجموعة، لا سيما في إطار شراكات فيسبوك التجارية.

وكانت ” واتساب” قد بدأت قبل أيام في تنبيه مستخدميها البالغ عددهم ملياري مستخدم إلى تحديث سياسة الخصوصية الخاصة بها – وإذا كانوا يريدون الاستمرار في استخدام تطبيق المراسلة الشهير، فعليهم قبوله.

وتسببت الشروط الجديدة، التي تم تسليمها في أوائل عام 2021، في غضب بين خبراء التكنولوجيا ودعاة الخصوصية ورجال الأعمال والمنظمات الحكومية وأثارت موجة من الانشقاقات نحو الخدمات المنافسة.

وتشهد تطبيقات المراسلة المشفرة سيغنال وتليغرام ارتفاعاً كبيراً في عدد التحميل من متاجر تطبيقات آبل وغوغل، في الوقت الذي يعاني فيه تطبيق واتساب المملوك لشركة فيسبوك من تراجع في نموه بعد الإخفاق الذي أجبر الشركة على توضيح تحديث الخصوصية الذي أرسلته إلى المستخدمين مؤخراً.*وكالات

