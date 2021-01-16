الاتحاد الوطنى الأمريكى للأسلحة يعلن إفلاسه لتجميد ملاحقاته القضائية

جدة - نرمين السيد - وباشر الاتحاد وأحد فروعه، وهو لوبى الأسلحة النافذ فى الولايات المتحدة، إجراءات "الفصل الـ11" أمام محكمة قضايا الإفلاس فى ولاية تكساس لضمان مستقبله "بعيدًا عن البيئة السياسية المسمومة فى نيويورك"، حسبما كتب رئيسه واين لابيير فى رسالة إلى الإعضاء.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، يندرج هذا الإجراء فى إطار خطة إعادة هيكلة تهدف إلى نقل هذه المجموعة المحافظة والنافذة إلى تكساس، حيث تنتشر الأسلحة النارية بكثافة. وأضاف لابيير: "يمكن اختصار هذه الخطة بأننا نتخلى عن نيويورك".

وكانت السلطات القضائية فى نيويورك رفعت شكوى ضد الاتحاد الأمريكى للأسلحة فى أغسطس الماضى، ولابيير وثلاثة من كبار المسؤولين فيه، بتهمة استخدام مساهمات المنتمين إلى الاتحاد "على أنها مدخراتهم الخاصة"، بما يجعل الجمعية لا تتمتع بالملاءة المالية تقريبًا.

ونفت المدعية العامة ليتيسا جيمس، أن يكون هناك أى دافع سياسى وراء هذه الإجراءات القضائية التى تجرى فى ولاية نيويورك الديمقراطية، إلا أنها أقرت فى الوقت نفسه بأن هذه الشكوى قد تتسبب فى حل الاتحاد، قائلة إن "الوضع المالى المعلن للاتحاد لحق أخيراً بوضعه الأخلاقى: الإفلاس. لن نسمح للاتحاد باستخدام هذا التكتيك للتهرب من مسؤولياته".

فيما أكد واين لابيير على أنه "من غير المقرر إحداث أى تغيير رئيسى على صعيد العمليات أو الموظفين. الاتحاد ليس مفلسًا، ولن يوقف نشاطاته ولم يفقد ملاءته المالية".

وتأسس الاتحاد فى 1871 الأساس لتحسين مهارات إطلاق النار، لكن هذه الجمعية الصغيرة المؤلفة من رياضيين وصيادين استحالت مجموعة ضغط سياسى اعتبارًا من ثمانينات القرن الماضى، يتجاوز نفوذها حدود أعضائها الخمسة ملايين.

وينشط الاتحاد كثيراً مع أعضاء البرلمان، كما أنه يمولهم احيانا، علاوة على أنه عطل الكثير من اقتراحات القوانين التى تهدف إلى تعزيز المراقبة على شراء الأسلحة وحيازتها. ومول الاتحاد حملتى دونالد ترامب الانتخابيتين بملايين الدولارات.