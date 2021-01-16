جدة - نرمين السيد - تفوق أرمين لاشيت، رئيس حكومة ولاية شمال الراين ـ ويستفاليا الألمانية، على نظيره فريدريش ميرتس، بجولة الإعادة الخاصة فى انتخابات أجريت عبر الإنترنت للتنافس على رئاسة الحزب المسيحى الديمقراطى الذى تنتمى إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. انتخاب أرمين لاشيت رئيسًا لحزب المستشارة الألمانية ميركل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.