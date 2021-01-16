نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرمين لاشيت رئيسا لحزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت فضايئة اسكترا نيوز، في خبر عاجل لها، اليوم السبت، بفوز أرمين لاشيت برئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي، الذى تنتمى إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وفي سياق آخر، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن بلاده تحتاج من 8 إلى 10 أسابيع من إجراءات الإغلاق لاحتواء فيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

قالت مصادر مطلعة لرويترز إنه من المقرر أن تناقش المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الأحد، تشديد قيود الإغلاق مع الولايات الألمانية مع تزايد الإصابات بفيروس كورونا ووسط الدعوات المتزايدة للتحرك.

يذكر أن ألمانيا في حالة إغلاق جزئي منذ ستة أسابيع، مع إغلاق الحانات والمطاعم لكن المتاجر والمدارس مفتوحة. وفرضت بعض المناطق بالفعل إجراءات أكثر صرامة. وقال الأشخاص، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، إن المناقشات يوم الأحد ستشمل ما إذا كان ينبغي إغلاق المتاجر قبل عطلة عيد الميلاد وتوقيت مثل هذه الخطوة.