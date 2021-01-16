نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. إعادة تفعيل حسابات ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة سي إن بي سي، في خبر عاجل لها، اليوم السبت، بإعادة تفعيل حسابات الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب، على فيسبوك وتويتر وانستجرام.

وفي وقت سابق، أعلن موقع تويتر، إغلاق صفحة الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب، نهائيًا بسبب تغريداته المحرضة على العنف.

ومنذ ترشح ترامب، لرئاسة أمريكا، في الولاية الأولى، كان يعتمد على مواقع التواصل الاجتماعي، ليكون وسيلته للتواصل المباشر مع الرأي العام الداخلي والخارجي.