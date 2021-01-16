قادة فرنسا وبريطانيا وألمانيا يدعون إيران للعودة عن قرار تخصيب اليورانيوم

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أحمد جودة - القاهرة - دعت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، اليوم السبت، إيران للعودة عن قرار تخصيب اليورانيوم والعودة لالتزاماتها في حال رغبت بالحفاظ على الاتفاق النووي، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وقد قررت وزارة الخارجية الأمريكية، منع تزويد إيران بـ15 مادة تستخدم في بناء وتطوير برامجها العسكرية والصاروخية والنووية، وفرض عقوبات على من يخالف قرارها، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عن فرض عقوبات لعدد من العلماء والمسئولين فى الوكالة الإيرانية للطاقة النووية.

وقال ستيفن منوتشين، وزير الخزانة الأمريكي بالبيان: إننا لن نسمح لإيران بتزويد أى دولة بأسلحة باليستية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" أعلن في وقت سابق فرض عقوبات على وزارة الدفاع الإيرانية والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.