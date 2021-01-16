منصة مدرستي وأضافه ميزة جديدة للعام الدراسي الثاني، في المملكة العربية السعودية ومع قرب موعد بداية الفصل الدراسي الثاني يهتم الجميع من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور والمعلمين أيضا عن كيفية سير العمل الدراسي، في ظل استمرار ظهور جائحة فيروس كورونا ومع التطورات التي حدثت في التيرم الأول.

منصة مدرستي، هو نظام تعليم إلكتروني عن بعد تم أطلاقة من قبل وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية تتوافر به الكثير من الخدمات التعليمية إلكترونية لتسهيل تحقيق الأهداف التعليمية على الطلبة والعلمين ، تحرص المملكة العربية السعودية حرصا شديدا على صحة وسلامة أفراد شعبها لذلك تم تحديث منصة مدرستي للعام الدراسي الثاني، أضافه إلى متوفرة من 45 ألف مصدر تعليمي مختلف، من فيديوهات مرئية، وتوفير التفاعل بين المعلم والطالب.

تحديث منصة مدرستي للعام الدراسي الثاني

بعد بداية انطلاق العام الدراسي الثاني تم تحديث منصة مدرستي بإضافة ميزة جديدة إلى المعلمين والمعلمات، بعد أعلان وزير التربية والتعليم على استكمال الترم الثاني عن طريق نظام التعلم عن بعد لحفظ وسلامة صحة الطلاب، من خلال القنوات ألتعليمه ومنصة مدرستي، اصبح للمعلم أمكانية أعداد الجداول المدرسية عبر منصة مدرستي، وتغير أيقونة الدروس إلى الحصص الإضافة مع جدولة الدروس إلى أسبوع واحد.

كما يتم تخطيط من قبل الوزارة على جعل الفصل الدراسي الثاني إلى ثلاث فصول دراسية، مع تدريب طالبة الجامعات 6 اشهر قبل التخرج.

خطوات التسجيل منصة مدرستي

لأهمية منصة مدرستي ولاعتماد الدراسة في التيرم الثاني عن طريق التعلم عن بعد يجب على جميع الطلبة الاشتراك والدخول عبر منصة مدرستي، يتم الدخول من خلال بعض الخطوات التي سنعضها لكم عبر موقع ثقفني.

يجب الدخول على الرابط الخاص بمنصة مدرستي. الضغط واختيار حسا مايكروسوفت. بعد الانتقال إلى صفحة مايكروسوفت يجب تسجيل بيانات والاسم التى تم الحصول علية بعد التسجيل في توكلنا، باك تو سكول. ثم أدخال كلمة السر الخاصة بك. ثم الضغط على تسجيل والانتقال إلى منصة مدرستي. ويمكن بعد ذلك تسجيل الطالب حضور في المنصة بكل يسر بعد الدخول إلى المنصة يجب على الطالب اختيار الدرس الخاص به ثم الضغط على حضور بجانب الدرس.

تحديث منصة مدرستي مع انطلاق العام الدراسي الثاني.