عاجل.. التعليم تعتمد الخطة الدراسية المطورة في التعليم عن بعد

أعلن وزير التعليم السعودي عن الخطة الدراسية المطورة الخاصة بالتعليم عن بعد للمراحل الابتدائية والمتوسطة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1441-1442 للهجرة، تم وقد الإعلان اليوم السبت قبل بداية الفصل الدراسي الثاني، والذي يصادف يوم الأول يوم الغد الأحد في تمام الساعة التاسعة للمراحل المتوسطة والثانوية، وفي تمام الساعة الثالثة المرحلة الابتدائية، وجاء البيان متضمنا العديد من توجيهات التي صدرت عن وزير التعليم حمد آل الشيخ، والذي سيتم ذكره في السطور القادمة، والتي يتحدث فيها وزير التعليم عن آلية الفصل الدراسي الثاني في المملكة العربية السعودية للمرحلتين الإعدادية والإبتدائية.

خطة الدراسية المطورة للتعليم عن بعد

اعتمد وزير التعليم آل الشيخ الخطة الدراسية للفصل الثاني المطورة للتعليم الالكتروني لكل من المرحلة الابتدائية وكذلك المتوسطة، وتم خلالها اعتماد العمل في المرحلة الأولى للمرحلتين التعليميتين المذكورتين سابقا للتعليم العام، بالإضافة إلى مدارس تحفيظ القرآن الكريم وتتضمن الخطة المطورة الجديدة تطبيق مواد الدراسات الإسلامية المطورة وعمل تعديل في أوزانها النسبية وزيادة الوزن النسبي في العديد من المواد أهمها الرياضيات والعلوم والعمل على تخفيض الوزن النسبي لمادة اللغة العربية والتربية البدنية والتربية الفنية للذكور والتربية الأسرية للإناث، وذلك بنسب متفاوتة لتحفيز النشاط والقيام بالتركيز على تطوير مهارات الطلاب عن طريق زيادة التطبيقات وما يشابهها، في حين تضمنت أيضا الفصل الدراسي الثاني المطور تخفيض عدد الساعات الأسبوعية التي يقوم بها الطالب بالدراسة عن بعد وذلك إلى 25 حصة للصفوف الأولية بعد أن كانت 30 حصة وإلى 28 حصة في الصفوف العليا بعد أن كان 33، وإلى 29 حصة في المرحلة المتوسطة بعد أن كانت 35 حصة، كما تم تقليص مقارب في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة والتي تتعلق بمدارس تحفيظ القران الكريم.

توجيهات بخصوص دور منصة مدرستي التعليمية في التعليم الإلكتروني

تم تفعيل دور منصة مدرستي عن طريق زيادة التعليم الذاتي في مواد القرآن الكريم وتعزيز عملية التعليم، وجاء قرار الوزارة بناء على قرارات اللجنة الرئيسية المسئول عن الخطط الدراسية والمناهج التعليمية في الوزارة، كما تضمن أيضا مناقشة الخطة الدراسية في مرحلتها الأولى للمرحلة المتوسطة والابتدائية في ظل الأزمه المستمرة في البلاد، وما ترتب عليها مع أهمية مراعاة المتغيرات العامة التي تتعلق بالدرجة الأولى في التعليم عن بعد وتطوير المناهج التعليمية، كما تم البناء على ضرورة مراجعة الخطط المطورة وأهمية مراعاة التوازن بين الموضوعات من ناحية الكم والنوع والعمل على تحقيق الملائمة مع الإطار الزمني في ظل التعليم عن بعد.

تقييم العملية التعليمية بتوجيه من وزير التعليم حمد آل الشيخ

قام وزير التعليم السعودي حمد بن محمد بن الشيخ بتوجيه إدارات التعليم في جميع محافظات ومناطق المملكة العربية السعودية على العمل الخطة المطورة الدراسية الجديدة، على أن يتم إخضاع الخطة المطورة للمراجعة والتقييم من الجهات المعنية وهي اللجنة الرئيسية المسؤولة عن الخطة الدراسية وباقي مناهج الوزارة، مع الأخذ بعين الاعتبار ما يتم رفعه في مركز تطوير المناهج ورفعه من طرف إدارات التعليم بما تراه من تساؤلات واستفسارات واقتراحات تساهم في تطوير المناهج التعليمية