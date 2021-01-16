الإمارات تحقق أعلى معدل توزيع جرعات اللقاح

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، السبت، أن البلاد حققت أعلى معدل توزيع جرعات اللقاح المضاد لوباء فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الصحة الإماراتية، وفق ما نقلت عنها الوكالة الرسمية "وام"، أن دولة الإمارات حققت أعلى معدل توزيع جرعات لقاح كوفيد 19 للفئات المؤهلة طبياً والمستوفية كافة الشروط.

وأضافت أن المعدل بلغ 24.58 جرعة لكل 100 شخص وذلك منذ إطلاق الحملة الوطنية للقاح "كوفيد-19".

وأشارت إلى أن ذلك يأتي تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير اللقاح المضاد لكورونا، وسعيا إلى الوصول للمناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، مشيرة إلى أن اللقاح سيساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الوباء.

وكانت وزارة الصحة الإماراتية أعلنت في الـ10 من يناير الجاري تخطيها حاجز المليون جرعة لقاح كورونا جرى إعطائها للمتلقين.

وتسعى الإمارات إلى تطعيم أكثر من 50% من السكان خلال الربع الأول من العام الجاري بغرض الوصول إلى المناعة المكتسبة من التطعيم، ضمن مساعيها الرامية إلى الحفاظ على سلامة المجتمع وصحة أفراده.