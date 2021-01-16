أخبار اليمن : إصابات كورونا تتجاوز 94.3 مليون حالة حول العالم

إصابات كورونا تتجاوز 94.3 مليون حالة حول العالمتجاوزت حصيلة المصابين بفيروس "كورونا"، 94 مليونا و316 ألف إصابة، تعافى منهم ما يقارب من 67 مليونا و347 آلاف مريض، فيما تجاوز عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس 2 مليون و18 ألف وفاة.

وبحسب أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول الجائحة حتى صباح اليوم السبت، فقد سجلت دول العالم الجمعة، تراجعاً طفيفا في عدد الوفيات، فيما سجلت زيادة محدودة في عدد الاصابات الجديدة المكتشفة، مقارنة باليوم الذي سبقه، حيث سُجل 761 ألف و554 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 14,816 حالة وفاة.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، ولا تزال أمريكا في طليعة دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات اجمالي.

واعتبرت الإحصاءات أن الدول الخمس الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (401,856 وفاة)، والبرازيل (208,291 وفاة)، والهند (152,130 وفاة)، والمكسيك (139,022 وفاة)، وبريطانيا (87,295 وفاة).

فيما اعتبرت أن الدول الخمس الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات، هي: أميركا (24,102,429 إصابات)، والهند (10,543,659 إصابة)، والبرازيل (8,394,253 إصابة)، وروسيا (3,520,531 إصابة)، وبريطانيا (3,316,019 إصابة).