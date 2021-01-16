كورونا يسجل 2.1 مليون وفاة و93.9 مليون إصابة حول العالم

جدة - نرمين السيد - ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد حول العالم إلى 93 مليونًا و869 ألفًا و199 حالة حتى صباح اليوم السبت، حسبما أفادت البيانات الصادرة عن جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.





كما أكدت بيانات الجامعة الأمريكية المتخصصة فى تتبع ورصد إحداثيات فيروس كورونا حول العالم، ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالوباء حول العالم إلى مليونين و9 آلاف و596 حالة.

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