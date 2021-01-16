عزل أكبر قاعدتين عسكريتين لأمريكا بسبب كورونا فى كوريا الجنوبية

جدة - نرمين السيد - أعلنت القوات الأمريكية فى كوريا الجنوبية، اليوم السبت، فرض عزل عام على اثنين من أكبر قواعدها، هما حامية يونجسان ومعسكر همفريز، حتى يوم الثلاثاء المقبل، بعد تفاقم حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.





وبحسب وكالة "رويترز"، يقع معسكر همفريز فى بيونجتايك جنوب العاصمة الكورية سول، وهو أكبر قاعدة أمريكية فى الخارج، حيث يضم قيادة القوات الأمريكية فى كوريا وآلاف الجنود والعمال المدنيين وأفراد أسرهم.

وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم السبت، إصابة 18 شخصًا فى المجمل ممن ينتسبون للقاعدة الأمريكية فى سول، وهو الإعلان الذى يأتى بالتزامن مع تطعيم القوات الأمريكية باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وسجلت كوريا الجنوبية 580 حالة إصابة جديدة بالفيروس حتى منتصف ليل أمس الجمعة، ليصل إجمالى عدد الإصابات إلى 71.820 إصابة مؤكدة، إضافة إلى 1.236 وفاة جراء الإصابة بالوباء.

وفى إفادة اليوم السبت، قال وزير الصحة كوون ديوك تشيول، إن "كوريا الجنوبية ستمدد الإرشادات الحالية للتباعد الاجتماعى فى العاصمة المكتظة بالسكان والمناطق المحيطة بها لمدة أسبوعين آخرين بعد النجاح فى تقليص حالات الإصابة بشكل كبير".

وأضاف: "على الرغم من وقف انتشار الموجة الثالثة من الجائحة والتحول إلى اتجاه نزولى، فإننا لم نصل بعد إلى الوضع الذى يمكن أن نتخلى فيه عن حذرنا".

وتفاديا لانتشار كورونا، حثت السلطات الصحية فى كوريا، المواطنين على البقاء فى منازلهم خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة فى أوائل فبراير، وهى المناسبة التى اعتاد فيها الناس على السفر بين الأقاليم للقاء الأهل والأقارب.