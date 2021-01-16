صحيفة: تركيا أنشأت اتحادات للإعلاميين العرب لتشغيلهم فى خدمة مصالحها

جدة - نرمين السيد - وأشارت الصحيفة العربية، إلى أن الدولة التركية استخدمت الصحفيين العرب المقيمين لديها، قائلة: "تنظم جمعية (بيت الإعلاميين العرب) فى تركيا دورات تدريبية منتظمة للصحفيين المقيمين فى البلاد بهدف معلن هو تعزيز الروابط بين الجمعيات الإعلامية والصحفية فى دول المهجر، والتعريف بالدولة والقوانين التركية، لكنها فى الوقت نفسه لا تخلو من أهداف أخرى تصب فى صالح الحكومة التركية".

وأوضح تقرير "العرب" كيف "تطمح الحكومة التركية إلى استقطاب الاستثمارات الإعلامية ليكون لها مستقبل كبير كمراكز مؤثرة فى توجيه الرأى العام العربى تحت رعايتها، باعتبار أن الوجود الإعلامى العربى يرتبط بالظروف السياسية التى يعيشها الواقع العربى".

وتؤكد الصحيفة أن تلك التوجهات بدت أمرًا "واضحًا فى تصريحات محمد زاهد غول رئيس جمعية (بيت الإعلاميين العرب فى تركيا) السابق، فى بداية تأسيس الجمعية فى أبريل 2017"، لافتًة إلى أنه قال حينذاك، أعتقد أن المسؤولين الأتراك إن تنبّهوا وتفرغوا للتفكير في ما يتعلق بتطوير الإعلام العربى فى تركيا وجذب الاستثمارات الإعلامية، فإن إسطنبول مؤهلة لتصبح مدينة إعلامية على مستوى العالم".

وافتتحت في السنوات الأخيرة العشرات من وسائل الإعلام العربية مقارّ رئيسة لها أو مكاتب تعمل لصالحها في تركيا، سواءً كانت هذه المؤسسات إذاعية أو تلفزيونية أو إلكترونية أو صحفية أو حتى دور نشر وشركات إنتاج إعلامي.

وأشارت الصحيفة "بالنظر إلى ما يواجهه الصحفيون الأتراك ووسائل الإعلام المستقلة في البلاد من تضييق وصعوبات ورقابة بشتى الطرق، فمن غير المتوقع من السلطات التركية أن تسمح للصحفيين العرب بقول ما يريدون، أو منحهم الحرية في ممارسة العمل حتى في ما يتعلق بالشؤون العربية، في ظل التدخلات التركية في الدول العربية سواء عبر التدخل العسكري المباشر أو عبر الإعلام كما هو حال القنوات التابعة لجماعة الإخوان التي تستهدف الدول العربية وفي مقدمتها الإمارات ومصر".

وكانت أول قناة إخوانية مصرية ظهرت فى إسطنبول تحت اسم "تلفزيون رابعة"، وبدأت بثها من تركيا عام 2013، إلى أن أطلق الإخوان عددًا آخر من القنوات الفضائية فى إسطنبول، لكن عددًا قليلًا منها بقى يعمل حتى الآن؛ فقد أوقفت مزودات الأقمار الاصطناعية الأجنبية أبرزها "يوتلسات" الفرنسية، بث القنوات الإخوانية أهمها "الثورة" و"مصر الآن" و"تلفزيون رابعة".

كما اضطرت قنوات إخوانية أخرى إلى إنهاء عملها بسبب صعوبات مالية، وفي عام 2015 أمرت السلطات الفرنسية شركة "يوتلسات" بإزالة قناة "رابعة" من القمر بسبب نشرها صورًا عنيفة.

وتمتنع قنوات الإخوان العاملة في تركيا عن الكشف عن مصادر تمويلها، وفي معظم الحالات ترفض الكشف عن أسماء مالكيها الحقيقيين.

وبحسب الصحيفة "تحرص السلطات على أن يعمل الإعلاميون العرب تحت أعينها وضمن توجيهاتها، فوجهت بإنشاء العديد من الاتحادات التى ينضوون تحت مظلتها، من بينها (اتحاد الإعلاميين الأجانب) و(بيت الإعلاميين العرب)".

وتأسس (اتحاد الإعلاميين الأجانب) فى أكتوبر 2019 بمدينة إسطنبول، عبر حفل تم تنظيمه فى مبنى مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية "تى.آر.تى" فى منطقة تقسيم.

من جانبه، قال الإعلامى العراقى أيمن خالد رئيس الاتحاد إن "الدولة التركية التى تنعم بأجواء الحرية والديمقراطية والأمن والسلام، تحمّلت بثقلها الإقليمى والدولى الدور الأكبر فى التعاطى مع الحدث العربى"، وهى الكلمة التى اعتبرها المتابعون رسالة واضحة بشأن الدور المطلوب منهم كإعلاميين عرب، لخدمة النظام التركى.

منا تؤكد الصحيفة على أن أهداف جمعية "بيت الإعلاميين العرب" لا تختلف عن أهداف "اتحاد الإعلاميين الأجانب" فى للترويج لحكومة العدالة والتنمية بأصوات عربية، وتبرير سياستها فى المنطقة ومهاجمة خصومها.