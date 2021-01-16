الحكومة النمساوية تبحث تمديد الإغلاق العام بسبب كورونا

وقالت مصادر حكومية اليوم السبت، بإن الخبراء أوصوا الحكومة بتمديد الإغلاق العام لمدة أسبوعين أو ثلاثة مع التشديد على ارتداء الكمامات الطبية عالية الكفاءة فى المحال ومراكز التسوق وغيرها من التجمعات.
ومن جانبه أكد ردولف انشوبير، وزير الصحة النمساوى أن 17 فى المائة من اختبارات كورونا الايجابية فى العاصمة فيينا ثبت أنها من السلالة البريطانية المتحورة للفيروس.
وأشار أنشوبير فى تصريحات له اليوم السبت، إلى أن الفحص الدقيق لاختبارات كورونا الإيجابية فى فيينا أثبت أن 14 من أصل 83 عينة احتوت على الطفرة البريطانية للفيروس لافتا الى أن الفيروس ينتشر أكثر فأكثر فى النمسا.
وأضاف الوزير، أن فحص وتتبع سلاسل العدوى أظهر أن الطفرة القادمة من بريطانيا ومن جنوب إفريقيا هى الأكثر عدوى.
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