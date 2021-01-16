ولي عهد أبوظبي والعاهل الأردني يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا العربية والإقليمية

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أحمد جودة - القاهرة - بحث ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، اليوم السبت، مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا العربية والإقليمية.

وقد دعمت دولة الإمارات، المملكة الهاشمية الأردنية بطائرة مساعدات ثانية تحتوي على 15 طنا من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت الإمارات، أن أكثر من 15 ألفا من العاملين في مجال الرعاية الصحية، سيستفيدوا من المساعدات لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار(كوفيد-19).

وكان أحمد علي محمد البلوشي سفير دولة الإمارات لدى المملكة الأردنية الهاشمية، قال:" يأتي إرسال الطائرة الثانية من المستلزمات الطبية العاجلة اليوم تأكيداً على الدور المهم الذي تقوم بها دولة الإمارات في دعم الجهود الوطنية في الدول العربية الشقيقة، وكذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين المبنية على الأخوة والمصالح المشتركة والمصير الواحد".