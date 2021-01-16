استعلام عن العنوان الوطني برقم الهوية ومتطلبات التسجيل

استعلام عن العنوان الوطني الخاص بي من الخدمات التي وفرها البريد السعودي لجميع المواطنين، ويمكن للوافد أو المواطن الاستفادة منها بشكل سهل، كما يمكن التحقق من العنوان الوطني إلكترونيًا من خلال الموقع الذي أطلق للتسهيل عليهم، وقد سُهل عليهم أيضًا تعديل العنوان الوطني في حالة الرغبة في ذلك، وذلك للأفراد أو المؤسسات بالإضافة إلى إمكانية طباعة العنوان الوطني الخاص بي.

استعلام عن العنوان الوطني

والجدير بالذكر أن البريد السعودي يسعى إلى إدخال الآليات المتطورة والمستحدثة في كافة خدماته، بالإضافة إلى إدخال التحول الرقمي في سياسة التعامل مع العملاء، وذلك من أجل مواكبة التقدم، وخصوصًا استخدام التكنولوجيا في كافة المجالات.

وعمل البريد على تغطية كافة أنحاء المملكة، ولذلك كان لزامًا أن يتم إطلاق خدمة تُسهل الوصول، وكانت خدمة العنوان الوطني أو تسجيل العنوان الوطني والتي يمكن الاستعلام عنها عبر الخطوات التالية فقط:

الدخول إلى موقع العنوان الوطني للأفراد والمؤسسات.

كتابة رقم الهوية ورقم الجوال لإتمام خطوات التحقق.

ثم مرحلة ظهور البيانات المتعلقة بالأفراد أو المؤسسات.

نستطيع الدخول إلى الخدمة من خلال استخدام النفاذ الوطني الموحد.

أو الاستعلام من خلال حساب أبشر الإلكتروني.

كيف أطبع العنوان الوطني الخاص بي

وعن عملية طباعة العنوان الوطني الخاص بي، فقد أصبحت متاحة من خلال الموقع، ووفرها البريد السعودي للجميع، كي يكونوا قادرين على الحصول على العنوان الوطني ورقيًا بسهولة، وتتم الخدمة من خلال الموقع أيضًا.

ما هي متطلبات تسجيل العنوان الوطني السعودي

وقد أشار البريد السعودي، إلى أن هناك مجموعة من البيانات المطلوبة حتى يتم تسجيل العنوان الوطني لمن لا يملكون عنوان وطني حتى الآن، وتتمثل المتطلبات في رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة إن كان الشخص وافدًا، بالإضافة إلى العنوان المتمثل في رقم المبنى واسم الحي الذي يقطن فيه المواطن بالتفصيل.

ومن خلال الموقع، يمكن تعديل العنوان الوطني بخطوات سهلة، بالإضافة إلى الاستعلام عنه، وإجراء تعديل العنوان الوطني في أقل من لحظات، وهذه تعتبر من الخدمات الإلكترونية المميزة التي وفرها البريد السعودي في الفترة الأخيرة ومتعلقة بالمسجلين في العنوان الوطني، ويرغبون في إجراء تعديلات.