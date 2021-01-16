أخبار اليمن : الرهوي يدعو لحشد الجهود للحد من ظاهرة الأمية

الرهوي يدعو لحشد الجهود للحد من ظاهرة الأميةناقش اجتماع بجهاز محو الأمية وتعليم الكبار اليوم برئاسة عضو المجلس السياسي أحمد غالب الرهوي، السبل الكفيلة بتفعيل برامج وأنشطة محو الأمية.

وفي الاجتماع، أشار عضو السياسي الأعلى الرهوي إلى أهمية حشد الجهود الرسمية والشعبية للحد من ظاهرة الأمية.

وأكد الحرص على تفعيل مجالس محو الأمية وتعليم الكبار بالمحافظات وفقاً للقانون رقم 28 لسنة 1998م بما يسهم في رفع عدد الملتحقين بفصول محو الأمية.

وأبدى الرهوي استعداد المجلس السياسي الأعلى تذليل الصعوبات التي تواجه خطط وبرامج وأنشطة جهاز محو الأمية.

من جانبه أكد نائب وزير التربية والتعليم الحرص على تفعيل دور مراكز التدريب الأساسي والنسوي بالمحافظات لمحو أمية أكبر عدد ممكن.

فيما استعرض رئيس جهاز محو الأمية وتعليم الكبار فؤاد الشامي ونائبه أحمد الكبسي برامج وأنشطة الجهاز والجهود المبذولة خلال العام المنصرم لرفع عدد الدارسين الملتحقين بفصول محو الأمية من 49 ألف دارس ودارسة إلى أكثر من 209 آلاف دارس ودارسة خلال العام الجاري.

وعلى السياق، كرّم جهاز محو الأمية وتعليم الكبار اليوم عضو المجلس السياسي الأعلى أحمد غالب الرهوي، بدرع الجهاز لدعمه أنشطة وبرامج محو الأمية.

وفي التكريم أعرب عضو السياسي الأعلى الرهوي عن امتنانه لقيادة جهاز محو الأمية وتعليم الكبار على هذا التكريم .. مؤكدًا أهمية تضافر الجهود لضمان تفعيل برامج وأنشطة محو الأمية.

وأشار إلى أهمية التوسع في برامج وأنشطة محو الأمية لضمان الحد من هذه الظاهرة التي تمثل خطراً محدقاً بالوطن وتنميته وازدهاره.

ولفت الرهوي إلى سعي دول العدوان على مدى ست سنوات توسيع ظاهرة الأمية في اليمن من خلال استهدافه المباشر والممنهج للبنية التحتية للعملية التعليمية.