أخبار اليمن : 17 طريقة لعلاج الصداع في المنزل بدون أدوية

17 طريقة لعلاج الصداع في المنزل بدون أدويةتنتشر عدة حيل لعلاج الصداع بشكل فعّال في المنزل دون اللجوء للأدوية، وقد عدد موقع Boldsky في تقريره أعده حول الموضوع أبرزها، ناصحاً باتباع أسلوب حياة وتغذية صحي لتفادي هذه النوبات صداع.

الزنجبيل

يحتوي الزنجبيل على خصائص قوية مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة. كما يحتوي على مادة تسمى جينجيرول ذات وهي خصائص طبية قوية. ويعرف الزنجبيل بأنه دواء للصداع، وهو علاج منزلي مثالي يقلل من التهاب الأوعية الدموية في الرأس، وبالتالي يريح من الألم.

وللاستفادة منه لعلاج الصداع، ينقع جذر الزنجبيل في الماء المغلي أو يتم مزج كميات متساوية من عصير الليمون والزنجبيل. ويتم تناول هذا المشروب مرة أو مرتين في اليوم.

الفلفل

يمكن أن يساعد الفلفل في تخفيف احتقان الأنف عن طريق ترقق المخاط. ويحتوي الفلفل على مادة كابسيسين، التي يمكن أن تساعد في التخلص من الصداع النابض.

يمكن أن يتم رش مسحوق الفلفل على الطعام أو الشاي للتخلص من الصداع.

القرفة

تُعد القرفة من التوابل الغنية بمضادات الأكسدة، التي تحمي صحة القلب وتحتوي على خصائص مضادة للالتهابات، لذا يمكن أن تعالج الصداع بشكل فعال.

ويجب طحن بعض أعواد القرفة وإضافة بعض الماء إليها لتتحول إلى عجينة سميكة. توضع العجينة على الجبهة مع الاستلقاء على الظهر لمدة 30 دقيقة، ثم يُغسل الوجه بالماء الفاتر.

الثوم

يمكن أن يساعد الثوم في علاج نزلات البرد والصداع المرتبط بالزكام، علاوة على أن له خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات ويساعد أيضاً في تخفيف الاحتقان، وبالتالي تقليل الألم المرتبط بالصداع.

يجب سلق ثلاث فصوص من الثوم المهروسة وإضافة ملعقة كبيرة من عصير الليمون مع ملعقتين صغيرتين من العسل. ويتم تناول هذا الشراب مرتين في اليوم.

الكركم

يستخدم الكركم لعلاج الصداع والصداع النصفي بسبب خصائصه المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات. وثبت أن شرب حليب الكركم يساعد في تقليل الصداع وتخفيف الاحتقان.

ويتم غلي كوب من الحليب ويضاف إليه ملعقة صغيرة من الكركم. يتم شربه ثلاث مرات في اليوم لتخفيف الصداع وآلام الجسم المرتبطة بالبرد.

القرنفل

يمكن استخدام القرنفل كعلاج منزلي للصداع بفضل خصائصه المهدئة وتخفيف الآلام. ويتم إضافة قطرتين من زيت القرنفل مع ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند وملح البحر. ويتم تدليك الجبهة والصدغين برفق بهذا المستحضر. أو يتم إضافة ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون في كوب من الماء المغلي، ويترك لمدة 10 دقائق قبل تناول المشروب.

أوراق الريحان

تتميز أوراق الريحان بفوائدها لتسكين الألم. ويعمل زيت أوراق الريحان كمُرخي للعضلات ويساعد على التخلص من الصداع الناتج عن التوتر.

تضاف 4 أوراق ريحان في كوب من الماء المغلي وتترك لتنضج. ثم يُضاف قطرة من العسل إلى المشروب ويتم تناوله ساخناً مثل الشاي.

أوراق النعناع

تحتوي أوراق النعناع على المنثول والمنثون، التي لهما تأثير مهدئ ويمكن أن تساعدان في تخفيف آلام الصداع.

بعد طحن بعض أوراق النعناع يضاف إليه بعض الماء ليصبح عجينة. توضع العجينة على الجبهة كلما شعر الشخص بصداع شديد لمدة 10 إلى 15 دقيقة.

زيت النعناع

يساعد زيت النعناع على فتح الأوعية الدموية المسدودة، التي ربما تكون سبباً للصداع. يحتوي هذا الزيت على عنصر المنثول، الذي يساعد في تنظيم تدفق الدم في الجسم ويساعد على تخفيف الألم.

يتم خلط 3 قطرات من زيت النعناع في ملعقة كبيرة من زيت اللوز. ويستخدم لتدليك الصدغين أو العنق برفق. ويمكن أيضاً وضع أوراق النعناع المهروسة على الجبهة بعد التدليك بزيت النعناع.

زيت اللافندر

ثبت أن رائحة زيت اللافندر تساعد في تقليل الصداع. كما أنه يحسن وظائف المخ ويحسن النوم ويشفي الجروح ويعيد لون البشرة لطبيعته ويحمي من أعراض مرض السكري ويخفف الألم.

يمكن إضافة قطرتين من زيت اللافندر إلى كوب من الماء المغلي واستنشاق بخاره. يمكن أيضاً مزج 3 ملاعق كبيرة من زيت النعناع أو زيت اللوز أو زيت الزيتون ثم يتم تدليك الرأس بالمزيج.

شاي الينسون

يمكن أن يعالج الصداع، وخاصة الصداع النصفي، بنبات الينسون. عند الإصابة بحالة الصداع النصفي تتوسع الأوعية الدموية في الرأس وتضغط على الأعصاب. يساعد الينسون في إرخاء وتضييق الأوعية الدموية، وبالتالي يخفف الألم الناجم عن الضغط. كما أنه يحتوي على مادة تسمى البارثينوليد التي تقلل الالتهاب والألم. ويمتاز بآثاره المماثلة للأسبرين ولكن دون أي آثار جانبية.

يتم صب كوب من الماء المغلي على أوراق الينسون المجففة، ثم تنقع لمدة 30 دقيقة قبل تناول مشروب الينسون.

شاي البابونج

تحتوي أزهار البابونج على العديد من المركبات الفينولية، وأهمها مركبات الفلافونويد الأبيغينين واللوتولين والغلوكوزيدات والكيرسيتين والباتوليتين، ذات الخصائص المضادة للالتهابات والتي تسكن الآلام والصداع النصفي والصداع الناتج عن التوتر.

يتم صب ماء مغلي في فنجان يحتوي على 3 أو 4 ملاعق كبيرة من البابونج. ثم يترك لمدة 5 دقائق قبل تناوله.

شاي بلسم الليمون

يشتهر بلسم الليمون بأنه عشب مهدئ للألم. إذا كان الصداع ناتجاً عن الإجهاد، فإن خصائص بلسم الليمون تعزز استرخاء العضلات وتزيل التوتر عنها.

بعد تسخين الماء تُضاف أوراق بلسم الليمون المقطعة إليه ويتم نقعها لمدة 10 دقائق، ثم تصفى ويضاف العسل إلى المشروب.

خل التفاح

يمكن استخدام خل التفاح والتفاح للوقاية من الإصابة بالصداع. ويساعد خل التفاح في استعادة التوازن الحمضي والقلوي في الجسم.

يتم صب نصف كوب من خل التفاح في وعاء مع ماء ساخن. ثم يتم وضع منشفة على الرأس للتحكم البخار المتصاعد منه إلى الوجه لمدة 5 إلى 10 دقائق، مع الشهيق والزفير بعمق.

أكياس الثلج

يمكن أن يؤدي وضع كيس ثلج على الرقبة إلى التخفيف من الصداع. لأن الثلج يساعد في تقليل الالتهاب الذي يساهم في حدوث الصداع وله تأثير مخدر على الألم.

تستخدم منشفة مغموسة في ماء بارد مثلج ثم يتم وضعها على مؤخرة الرأس لمدة 5 دقائق. ويتم تكرار هذه العملية عدة مرات.

تمرينات التنفس

يمكن أن تساعد تمرينات التنفس ببساطة على علاج الصداع بل والوقاية من الإصابة به.

يجب الجلوس بشكل مريح، مع إغلاق العينين ببطء ثم يتم أخذ نفساً عميقاً ويتم إخراج الزفير ببطء. يتم تكرار العملية حوالي 10 مرات مع الاسترخاء في كل مرة.

تمرين استرخاء العضلات

تساعد تمرينات استرخاء العضلات بشكل فعال في تهدئة أعراض الصداع وتخفيفه الآلام المصاحبة له.

يجب تدوير الرأس قليلاً في اتجاهات جانبية ثم بطرق دائرية. ثم يدحرج الكتف للأمام وللخلف. مع تكرار التمرين عشر مرات لكل خطوة تحدث حالة إرخاء للعضلات وبالتالي تخفيف التوتر المسبب للصداع.