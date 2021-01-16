للإفلات من العقوبات.. تركيا تعرض على إدارة بايدن مناقشة أزمة صواريخ إس-400

نقلت وسائل إعلام عن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قوله، أمس الجمعة، إن تركيا ستجدد عرضها تشكيل مجموعة عمل مشتركة مع الولايات المتحدة؛ لبحث الجوانب الفنية المتعلقة بحيازتها لأنظمة الدفاع الروسية إس-400 بمجرد تولي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن السلطة.

وأدلى جاويش أوغلو بهذه التصريحات للصحافيين وهو في طريق العودة إلى بلاده على متن رحلة جوية من باكستان. وينتظر أن يتولى بايدن رئاسة البلاد من ترامب الأربعاء المقبل.

ونقلت شبكة ”إن.تي.في“ التلفزيونية التركية عن جاويش أوغلو قوله: ”سنبذل جهودا صادقة لتحسين علاقاتنا، ونتوقع نفس النهج من إدارة بايدن. أعتقد أن هذه الفترة ستكون أكثر قابلية للتنبؤ فيما يتعلق بعلاقاتنا، لكننا مستعدون“.

وفرضت واشنطن خلال الشهر الماضي عقوبات كانت متوقعة منذ فترة طويلة على أنقرة لامتلاكها أنظمة الدفاع الروسية إس-400، في خطوة وصفتها تركيا ”بالخطأ الفادح“، كما استبعدت تركيا، رغم كونها عضوا مثلها في حلف شمال الأطلسي، من برنامج لطائرات إف-35 الحربية بسبب تلك الخطوة.

وتقول واشنطن: إن أنظمة إس-400 تمثل تهديدا لطائراتها الحربية من طراز إف-35، ولنطاق واسع من أنظمة حلف شمال الأطلسي الدفاعية. وتنفي أنقرة ذلك وتقول إنها لن تدمج أنظمة إس-400 في أنظمة حلف الأطلسي، وقدمت عرضا بتشكيل مجموعة عمل مشتركة للنظر في الادعاءات المتضاربة.