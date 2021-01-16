نظام نور للتعليم عن بُعد عبر بوابة المستقبل وشرح دخول منصة مدرستي 1442

استعد نظام نور بوابة المستقبل للتعليم من أجل بداية الفصل الدراسي الثاني 1442، بعد أن أعلن الدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم السعودي، آخر قرارات وزارة التعليم في ظل الظروف الحالية استعداداً لبداية الدراسة للفصل الثاني يوم الأحد 17 من يناير، وأكد أن كافة الأنظمة الإلكترونية تستعد لدخول الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور لمتابعة العملية التعليمية مع البداية الجديدة للدراسة، حيث انتهت فترة إجازة نصف العام يوم السبت، والتي استمرت أسبوعين بعد إعلان نتائج الطلاب برقم الهوية، وتم تحديث منصة مدرستي توكلنا التعليمية استعداداً لاستقبال الطلبة والطالبات من جديد.

نظام نور 1442 هـ

أعلنت وزارة التعليم، أن بوابة المستقبل تستعد حالياً طبقاً للبيان الأخير من أجل استقبال العملية التعليمية من جديد، وتم تحديث منصة مدرستي ببعض القواعد الجديدة للمعلمين، وأهم هذه التعديلات والتحديثات، أن المعلم والمعلمة يمكنهم ضبط إعداد الجدول الدراسي لأسبوع واحد فقط، وتحديد اختيار الأهداف والفوائد الظاهرة في الدروس للطلاب، وأهم هذه التحديثات كما تظهر لنا.

تضمنت قرارات التعليم السعودي، أنه بعودة التعليم عن بعد في المملكة العربية السعودية، يجب علي الجميع الأخذ في الحسبان، أن ذلك للمصلحة العامة وللحفاظ علي حياة الجميع، وسيمكنكم العودة للحضور مع استقرار الأوضاع، وكل ما يتم تطبيقه هو للحفاظ علي صحة الجميع.

رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول

وفرت المنصة منصتي مدرستي تسجيل دخول بسهولة عبر (schools.madrasati.sa)، والذي نرفق لكم الخطوات الميسرة لاستخدامها والدخول كالآتي:

يجب الدخول إلي رابط المنصة الإلكتروني.

يجب إجراء تسجيل الدخول مدرستي باستخدام بياناتك الشخصية ’’اسم المستخدم، كلمة المرور’’.

يجب أن لا تنسي إدخال رمز التحقق الظاهر علي الشاشة، وبعدها الضغط علي دخول.

يجب الالتزام بالمواعيد المحددة لحضور الفصول للمراحل المختلفة.

استطعنا بذلك توفير آخر مستجدات الوزارة بخصوص نظام نور للتعليم، وتوفير شرح مبسط لاستخدام تطبيق توكلنا منصة مدرستي تسجيل دخول الطالب والمعلم بكل سهولة، وكل ما عليكم هو اتباع الخطوات السابقة، ومن تواجهه أية مشاكل يمكنه إرفاقها بالتعليقات.