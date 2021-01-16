شروط  قرض العمل الحر “بنك التسليف” من بنك التنمية الاجتماعية والمستندات المطلوبة للحصول على التمويل

يعد قرض العمل الحر هو واحد من أشهر القروض التي اطلقها بنك التنمية الاجتماعية، والذي يمكن المواطن من الحصول عليه مع وجود بعض الضوابط والشروط التي تفرضها سياسة البنك على المواطن، حيث أن تمويلات الأعمال الحرة تعد من مميزات مشاريع الأعمال الحرة، بالإضافة إلي أنها تعمل على رفع معدلات الإنتاج بطريقة كبيرة، كما تعمل على زيادات الخبرات لدى الشباب ونتابع مع قراء موقعنا عن شروط قرض العمل الحر من بنك التسليف بالتفصيل.

شروط قرض العمل الحر بنك التنمية الاجتماعية

هناك مجموعة الشروط التي يجب توافرها في قرض نفاذ للحصول على قرض العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية وهى كما نوضحها.

يجب أن يكون الشخص المستفيد من القرض والمتقدم عليه يحمل الجنسية السعودية.

يجب أن يكون الشخص الرغب بالحصول على القرض قد بلغ الثامنة عشر من عمره، أما إذا كان القرض مسار المركبات، فيجب أن يتجاوز عمر الشخص المتقدم علي القرض 21 عاماً، كما يجب أن لا يزيد عمره عن 60 عاماً لكلاهما.

يجب أن يكون الشخص خالي من أي قرض آخر لبنك التنمية الاجتماعية أو أي منتج تمويلي آخر.

يشترط أن يكون الشخص قد حصل على وثيقة عمل حر بالفعل، كما يجب أن يكون قد حاز على التراخيص المطلوبة لنشاطه.

يجب أن لا يزيد راتب الشخص المتقدم على القرض عن 14.000 ريال، سواءً كان الشخص يعمل في القطاع الخاص أو العام.

يشترط البنك أن يكون الشخص قد اجتاز الفحص الائتماني.

يجب أن لا تزيد مدة القرض عن 5 سنوات.

يجب تقديم سائر الضمانات المطلوبة للبنك.

إذا كان الشخص متقدم على قرض للمركبة فيجب عليه أن يقوم بتقديم تأمين على المركبة.

قرض العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية

يمكن لجميع المواطنين السعوديين الذين قد توافرت فيهم الشروط السابقة أن يقوموا بالتقديم الحصول على قرض نفاذ بعد أن يتم التسجيل في البوابة الإلكترونية في البنك وذلك من خلال الخطوات التي نوضحها.

يجب على المواطن التوجه إلى تقديم بعض الأوراق والإثباتات الخاصة به وعلى رأسها:

الهوية الوطنية.

العنوان الوطني.

رقم حسابك المصرفي.

رقم الهاتف المفعل على نظام أبشر.

كما يجب عليك تقديم شهادة العمل الحر لتمويل الخدمات التخصصية.

رخصة القيادة لتمويل نشاط توجيه المركبات.

كما يقوم البنك بتقديم عدد من التمويلات الأسرية والتي من أهمها:

الأسرة.

والترميم.

قرض الزواج من بنك التنمية الاجتماعية

بعد عرض شروط قرض العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية يمك الحصول على قرض زواج حيث يقوم البنك على تقديم قرض للأشخاص المقبلين على الزواج للمرة الأولى، حيث تبلغ قيمة القرض 60 ألف ريال، كما يوفر البنك لكم فترة سداد ميسرة، وذلك للأشخاص الذين يقل الراتب الخاص بهم عن 12500 ريال، ولكن يشترط البنك عدة أمور حتى يتم قبول الطلب منها: