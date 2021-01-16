الاستعلام عن إعفاء بنك التنمية الاجتماعية موقع وزارة المالية للخدمات الإلكترونية

أصبح الاستعلام عن إعفاء بنك التنمية الاجتماعية من أهم الخدمات التي تقدمها وزارة المالية السعودية، والتي طرحت من قبل نموذج طلب التقديم على الإعفاء، لصالح بنك التنمية الاجتماعية أو بنك التسليف كما كان يُسمى من قبل، بالإضافة إلى قروض صندوق التنمية العقارية وصندوق التنمية الزراعية، ويمكن إجراء بنك التسليف الاستعلام عن الإعفاء بسهولة الآن من خلال موقعها الرسمي، والذي دشنت فيه العديد من الخدمات، فمثلًا وزارة المالية خدمة الأفراد تحتوي على رفع مسوغات صرف العوائد السنوية وغيرها من الخدمات التي سنتناولها.

الاستعلام عن إعفاء بنك التنمية الاجتماعية

إن كنت قد تقدمت بطلبك إلى وزارة المالية السعودية، من أجل الحصول على إعفاء من سديد قيمة القروض، لكافة القروض من الجهات التي أشرنا إليها، فيمكن التعرف على حالة طلبك بسهولة.

حتى وإن كان الطلب قد تمت مقابلته بالرفض، بعد البت فيه، فستجد أيضًا الأسباب بالتفصيل التي دعت الجهات المختصة إلى رفض الطلب، ومن أهم الخدمات الأخرى أيضًا حجز موعد وزارة المالية إلكترونيًا بسهولة، ويمكن الاستعلام عن إعفاء بنك التسليف من خلال الخطوات التالية:

زيارة موقع وزارة المالية الخدمات الإلكترونية.

الدخول إلى الاستعلام عن إعفاء القروض.

كتابة الاسم ثم رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد.

النقر على تبويب استعلام.

سيظهر لك الكثير من التفاصيل من بينها نوع الإعفاء والجهة التي حصلت على القروض منها.

ستحصل على رقم الطلب وتاريخ تقديمه، ونسبة الإعفاء، والمبلغ الإجمالي للإعفاء أيضًا.

ستحصل على حالة الطلب الذي قدمته، سواء إن كان مقبول لدى الجهة المختصة أو تم رفضه.

ستتعرف على الأسباب الخاصة برفضه تفصيليًا.

وزارة المالية استعلام عن إعفاء من بنك التسليف

وهناك آلاف من المواطنين يحصلون على الإعفاءات من خلال وزارة المالية للقروض التي حصلوا عليها من بنك التسليف والادخار، ولكن ينبغي أن يتم تقديم الطلب الخاص بالإعفاء من خلال النموذج المطروح من خلال الموقع، وهو نموذج طلب إعفاء المتوفيين الحاصلين على القروض.

وعلى من يريد التعرف على مزيد من المعلومات عن الاستعلام عن إعفاء بنك التسليف بالسجل المدني أن يقوم بالاتصال على رقم 19990 الموحد لوزارة المالية السعودية لطرح الاستفسارات.